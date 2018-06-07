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'Nihat Genç bir gazeteci değildir'

Fatma Sibel Yüksek ve "Seni perişan edeceğim!" diye seslendiği Nihat Genç arasındaki gerilim tırmanıyor.

Güncel / 07 Haziran 2018 Perşembe 11:29
'Nihat Genç bir gazeteci değildir'

Nihat Genç'in Ece Sevim Öztürk'ü hedef alan 'Muharrem İnce bu sızıntılara dikkat etmeli' başlıklı köşe yazısı ardından başlayan gerilim arttı.

Köşe yazısına 'Ece Sevim Öztürk hakkında yazdıkların çok terbiyesizce be Nihat Genç' diyerek tepki gösteren Fatma Sibel Yüksek, Nihat Genç'i bu kez 'gazetecillik'le vurdu.

Sosyal medya hesabından 'Nihat Genç bir gazeteci değil bir hamaset ve belagat erbabıdır.' mesajını paylaşan Yüksek, 'Yıllardır kendi haykırışlarının şehvetine kapılmıştır ve kendi yazdıklarından başka bir şey okumaya zahmet etmez. Gazetecilerin kulvarına bu derece bomba yüklü bir pike ile inmesi ilginç' diye ekledi.

'Seni perişan edeceğim Nihat Genç' Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Nihat Genç


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