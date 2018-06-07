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NASA'dan Dünya'nın 20 yıllık geçmişine erişim

NASA’nın 1999 ve 2000’de uzaya gönderdiği Terra ve Aqua uydularının topladığı 20 yıllık bilgi artık erişilebilir hale geldi.

Teknoloji / 07 Haziran 2018 Perşembe 12:18
NASA'dan Dünya'nın 20 yıllık geçmişine erişim
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NASA'nın sırasıyla 1999 ve 2002 yıllarında uzaya gönderilen Terra ve Aqua uydularında yer alan güçlü Dünya gözlem araçları 20 yıl boyunca gezegendeki değişimleri gözlemledi. Terra ve Aqua uydularının topladıkları bütün görüntülere NASA'nın Worldview aplikasyonundan ulaşılabilir.

Tüm global görüntüler, Orta Çözünürlüklü Görüntüleme Spektroradiyometresi (MODIS) cihazından bir ev bilgisayarıyla hızlı ve kolay bir şekilde interaktif olarak taranabilir. NASA'nın Worldview uygulamasını kullanarak görüntüleme için NASA'nın Küresel Görüntüleri Tarama Hizmetleri (GİBS) aracılığıyla, 2000'de MODIS'in işletim başlangıcına kadar olan tüm küresel MODIS görüntüleri kullanılabilir.

Görülecek çok şeyin olduğu görüntüler 5 yıldan fazla süren bir çalışmanın sonucudur ve Dünya'nın şimdiye kadar derlenen en uzun sürekli küresel uydu gözlem kaydını temsil etmektedir. Kaynak : İHA

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