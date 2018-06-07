Münbiç anlaşmasının detayları

Amerika ile Türkiye, terör örgütü PKK/YPG'nin Fırat'ın doğusunda yer alan Münbiç'ten çekilmesi konusunda anlaştı.



Bu anlaşmayla Münbiç'in güvenliğinin Türkiye ile ABD askerleri tarafından sağlanacağı belirtildi.



3 AŞAMADA UYGULANACAK



Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet anlaşmanın detaylarının 3 aşamada uygulanacağını yazarken, şu bilgileri aktardı;



Anlaşmanın bütün detaylarını bilen bir kaynaktan aldığımız bilgilere göre, mutabakat takvime bağlı ve bu takvim de öyle çok uzun süreli değil.



YPG'nin Münbiç'ten çıkarılması üç aşamada gerçekleşecek:



1. İlk 10 gün, ön hazırlık süreci, ki bu süreç başladı. Bu takvim içerisinde Genelkurmay Başkanlığı ve MİT kendi muhataplarıyla temasa geçerek çalışmaya başlayacaklar.



2. 11-30 gün arası, hazırlıkların tamamlanması. Bu süre zarfında YPG'nin çıkarılmasından sonra kentte ne kadar ABD'li, ne kadar Türk askeri görev yapacak, bu ve benzeri konulara nihai karar verilecek.



3. 30-90 gün uygulama safhası. Anlaşmanın 4 Haziran'da devreye girdiğini düşünecek olursak, ABD'nin kuruluş yıl dönümü olan 4 Temmuz'da Münbiç anlaşmasının fiilen uygulamaya geçeğini düşünebiliriz. 90 günün sonunda YPG bütün unsurlarıyla kentten çekilmiş olacak, onların yerini Türk ve ABD askerleri alacak.



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