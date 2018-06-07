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Münbiç anlaşmasının detayları

Mehmet Acet, Amerika ile yapılan Münbiç anlaşmasının bilinmeyenlerini yazdı.

Güncel / 07 Haziran 2018 Perşembe 10:40
Münbiç anlaşmasının detayları

Amerika ile Türkiye, terör örgütü PKK/YPG'nin Fırat'ın doğusunda yer alan Münbiç'ten çekilmesi konusunda anlaştı.

Bu anlaşmayla Münbiç'in güvenliğinin Türkiye ile ABD askerleri tarafından sağlanacağı belirtildi.

3 AŞAMADA UYGULANACAK

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet anlaşmanın detaylarının 3 aşamada uygulanacağını yazarken, şu bilgileri aktardı;

Anlaşmanın bütün detaylarını bilen bir kaynaktan aldığımız bilgilere göre, mutabakat takvime bağlı ve bu takvim de öyle çok uzun süreli değil.

YPG'nin Münbiç'ten çıkarılması üç aşamada gerçekleşecek:

1. İlk 10 gün, ön hazırlık süreci, ki bu süreç başladı. Bu takvim içerisinde Genelkurmay Başkanlığı ve MİT kendi muhataplarıyla temasa geçerek çalışmaya başlayacaklar.

2. 11-30 gün arası, hazırlıkların tamamlanması. Bu süre zarfında YPG'nin çıkarılmasından sonra kentte ne kadar ABD'li, ne kadar Türk askeri görev yapacak, bu ve benzeri konulara nihai karar verilecek.

3. 30-90 gün uygulama safhası. Anlaşmanın 4 Haziran'da devreye girdiğini düşünecek olursak, ABD'nin kuruluş yıl dönümü olan 4 Temmuz'da Münbiç anlaşmasının fiilen uygulamaya geçeğini düşünebiliriz. 90 günün sonunda YPG bütün unsurlarıyla kentten çekilmiş olacak, onların yerini Türk ve ABD askerleri alacak.

Yazının tamamı için tıklayınız Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Terör ÖrgütüGenelkurmay BaşkanlığıMehmet Acet


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