Muharrem İnce'yi kim aradı?

Geçtiğimiz günlerde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Amerika'dan bir kişinin kendisini aradığını, seçimler ve FETÖ lideri Fetullah Gülen hakkında kendisine bilgi verdiğini iddia etmişti.



GÜLEN YAKIN İSİM ARADI



Star yazarı Hüseyin Gülerce aldığı bilgileri aktarırken, Muharrem İnce'nin Amerika'dan 3 kere arandığı yazdı. Gülerce, İnce'yi arayan kişinin ismini yazamayacağını, o ismin Gülen'e en yakın 8-10 kişiden biri olduğunu ifade etti.



İNCE'YE YAKIN KİŞİYİ ARAYACAKLAR



Amerika'dan arayan kişinin İnce'yi artık direk aramayacağını belirten Gülerce '3. defa aradığında Amerikalı, İnce'ye 'artık direkt konuşmayalım, ben size yakın olan falan kişiyi arayacağım, o size yeni bilgileri aktaracak' demiş.' diye yazdı.



NE İSTEDİLER?



Gülerce, Amerikalıların Muharrem İnce'den neler istediğini de şöyle aktardı;



Falan kişi Amerikalı ile konuşunca küçük dilini yutacak gibi olmuş. Ona çok sıkı tembihatta bulunmuşlar ve İnce'yi işlettiklerini, ama sakın Muharrem'i uyandırmamasını tehditvari söylemişler.



Kaynağım, Amerikalıların derdinin İnce'nin kazanması falan olmadığını, Erdoğan'ı ikinci tura bıraktırmaya çalıştıklarını kesin dille belirtti. Zaten Washington'dakiler İnce'nin kazanamayacağından kesin eminmişler.



Cumhurbaşkanı olacağına kesin inanmış, havalanmış, generallerin apoletini sökeceğim diyecek kadar yargıyı unutmuş birisini, yani böylesine tava gelmiş bir adayı arasak bulamayız, modundaymışlar.



İyi demogog, yalanı leblebi çekirdek gibi ağzına dolduran birinin seçim kazanması nerede görülmüş diye kafa buluyorlarmış.



Ancak İnce'nin gaza gelişinden çok memnunlarmış. CHP tabanını öfkelendireceğini bile bile Muharrem İnce'ye, “İşe, Demirtaş'ı Edirne cezaevinde ziyaretle başla, çünkü ikinci turda HDP'yi ayarlayacağız sana yüklenecekler, demişler…” İnce hık mık edince, “yoksa seçimleri kazanmak istemiyor musun” deyince İnce, “tamam anladım” demiş.



Kaynağım diyor ki, inanınız, bisiklete bindirdiler ya, o da Amerikalıların sıradan numaralarından biri.



Araya sokulan o falan kişi, “Muharrem Bey, artık ‘ikinci tura ben kalıyorum falan deme, şu anda ilk turda kazanıyorum' demelisin. Biz bir iki anket şirketini zaten ayarladık onların manipülasyonlarını da yabana atmamalısın...”



İnce'ye şunu da tembihlemişler: “Kandil'e operasyona karşı çık. ‘Kandil'de terörist merörist kalmadı, boşalttılar orayı. Ey Erdoğan, seçime yakın çakma kahramanlık hikâyesi uydurma sakın...' diye konuş.” 'Afrin komutanı Temel Paşa'ya, 'senin apoletlerini sökeceğim' demen Amerikalıların çok hoşuna gitti. En çok da Selahattin Demirtaş sevinmiş, 'helal olsun Muharrem'e beni bile şaşırttı' demiş...'



Haber kaynağıma sordum; İnce'yi aramaya devam ederler mi bu Amerikalılar? “Bulmuşken böylesini, sonuna kadar işletirler…” dedi.



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Kaynak : Beyaz Gazete Özel