Muharrem İnce'ye diksiyon dersi

CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin mitinglerde kullandığı dile Ömür Varol'dan tepki geldi.



İnce'nin diksiyonunu eleştiren Varol, “Muharrem İnce'ye yönelik benim teknik anlamda bir tavsiyem olacak. Kılıçdaroğlu da bir çok siyasi de yapıyor bunu. Neden diksiyon dersi anlamazlar anlamış değilim. Siz hitap ediyorsunuz insanlara ve iyi hitap etmelisiniz.” dedi.



CHP adayının hatalarından örnekler veren Varol, “Bu anlamda takviye şart” ifadesini kullandı.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel