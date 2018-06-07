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Mezun oldu, evine dönerken öldü

Erzincan'da yolcu otobüsünün devrildiği kazada hayatını kaybeden sınıf öğretmenliği mezunu Kübra Sürücü (22), gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Yaşam / 07 Haziran 2018 Perşembe 15:11
Mezun oldu, evine dönerken öldü

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği son sınıf öğrencisi Kübra Sürücü (22) önceki gün ailesinin yanına tatile gitmek için Erzincan'dan otobüse bindi. Hüsamettin Alan yönetimindeki 24 EH 316 plakalı özel bir firmaya ait şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüs, Sivas-Erzincan karayolunun Gemecik mevkisinde devrildi. Kübra Sürücü kazada hayatını kaybederken 29 kişi ise yaralandı.

Genç kızın Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği bölümünden bu yıl mezun olduğu, eğitim döneminin sona ermesi ile memleketine döndüğü öğrenildi. İsmail ve Ayşe Sürücü çiftinin çocuğu olan Kübra Sürücü'nün cenazesi Erzincan merkeze bağlı Günebakan köyündeki baba ocağına getirildi.



Ailesi ve yakınlarının feryatları arasında köy camiine getirilen genç kızın cenaze törenine yakınlarının yanı sıra Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Milli Eğitim İl Müdürü Aziz Gün, siyasiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Baba İsmail Sürücü ve anne Ayşe Sürücü güçlükle ayakta durabildi. Genç kızın cenazesi Günebakan köyünde kılınan cenaze namazının ardından köyde bulunan mezarlığa defnedildi. 
Kaynak : İHA

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