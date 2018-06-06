Kemerle polise saldırdı...

Beylikdüzü'nde trafikte minibüsçüler ile sivil polis memuru arasında çıkan kavgada, bir kişi silahla yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Haramidere D-100 Karayolu Yan Yol Avcılar istikametinde bulunan bir benzin istasyonu yakınında, görevi devralmaya giden sivil polis memuruyla minibüs sürücüsü trafikte tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgaya, başka bir minibüs sürücüsü de katılarak polis memuruna kemerle saldırdı.



Bu sırada silahını çeken polis memuru yere doğru ateş etti. Açılan ateş sonucu yerden seken kurşunla minibüs şoförü ayağından yaralandı. Yaralı, ambulansla Avcılar Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Bu arada, olay, akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına yansıdı.



Görüntülerde, minibüs sürücüsünün kemerle polis memuruna saldırması yer alıyor. Bunun üzerine polis memurunun silahını çekip yere doğru ateş etmesi, seken kurşunla minibüs sürücüsünün yaralanması görüntülere yansıyor.



Kaynak : AA