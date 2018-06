Kadın teröristlerden bomba itiraflar!

Şırnak'ta teslim olan PKK'lı 3 kadın teröristten ikisi, terör örgütünün iç yüzünü, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı başta olmak üzere başarılı operasyonlarla örgüte vurulan darbeyi anlattı.



TSK'nın yurt içi ve yurt dışında yaptığı başarılı operasyonlarla ülkenin huzur ve güvenliğini bozmak amacıyla hedef tanımaz saldırılar gerçekleştiren PKK'lı teröristlere göz açtırılmıyor.



Kararlılıkla yürütülen operasyonlarla yerleşim yerleri teröristlerden temizlenirken, kırsaldaki operasyonlarda çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.



- 6 ayda 103 terörist teslim oldu



Sadece Şırnak'ta son 6 ayda 41 terörist etkisiz hale getirilirken, teslim olanların sayısı 103'e yükseldi.



Suriye ve Irak'ta terör örgütü PKK/KCK adına faaliyet gösteren G.B (18), G.K (24) ve Z.E (24) önceki gün güvenlik güçlerine teslim oldu. Şırnak İl Jandarma Komutanlığında işlemleri süren kadın teröristler, güvenlik güçlerinin kararlı operasyonları sonucu terör örgütünde yaşanan paniği anlattı.



- 'Gerçekleri gördüm, pişman oldum'



Teslim olan teröristlerden G.B, 14 yaşında terör örgütüne katıldığını, 4 yıl örgüt adına faaliyet gösterdiğini belirterek, bu süreçte çok büyük zorluklar yaşadığını anlattı.



Teröristlerin dağda çektirdiği fotoğraf ve görüntülerin gerçeği yansıtmadığını dile getiren G.B, şöyle konuştu:



'O pozları verenler samimi değil. Çünkü her şey öyle değil. Özellikle geçen yıl Besta'da bir intihar yaşandı, o intihar beni çok etkiledi. Çünkü örgütü eleştiremiyorsun, bir yanlış varsa dile getiremiyorsun. Bu nedenle kendi canından bıkan insanlar oluyor. Gerçekleri gördüm pişman oldum. Oraya giden herkes pişman oluyor. Alt üst ilişkilerinde yönetim her istediğini yapıyor, haktır ama yapıya yaptırtmıyor. Yönetim yapınca kimse onlara bir şey demiyor kendilerini kamufle ediyor ama biri yapınca kıyametler kopuyor.'



- Teslim olunmaması için işkence filmleri izletiyorlar



Kendilerine işkence içerikli filmler izletildiğini anlatan G.B, 'Benim gibi teslim olmak isteyenler çoktur. Açlık var, susuzluk var, yani zorluk var. Bunları görünce bunları daha iyi tanıyınca kaçmak istedim. Baskı var. Orada duyguların önü kapatılmış.' ifadesini kullandı.



G.B, 'Örgüt Afrin'de büyük bir kırılma yaşadı, büyük bir moralsizlik yaşandı. Kaybetme korkusu var. Çünkü herkes biliyor ki artık örgüt kaybedecek. Çünkü yapabilecekleri başka bir şey yok. Yaptıkları politikalar artık sona eriyor. Ama gerçekten Afrin sürecinden sonra örgüt büyük bir kırılma ve çökme yaşadı bundan sonra da düzeleceğini sanmıyorum.' dedi.



- Dağdakilere teslim olmalarını önerdi



Terör örgütünün iç yüzünü görenlerin teslim olduğunu aktaran G.B, 'İrtibatlarını kuracak olanlar varsa kesinlikle gelmelerini öneriyorum. Onlar da gelince bizim gibi yeni bir yaşama başlayacak, oradan kurtulacaklar. Gelmek isteyen varsa gelsin kesinlikle üşenmesin, kormasın ve hiçbir tereddütte bulunmasınlar. Beni görün. Sonuna kadar mutluyum ve mutlu olacağıma da inanıyorum.' ifadelerini kullandı.



- 'İyi bir yaşama adım atmam için bana çok yardımcı oldular'



Teslim olduktan sonra güvenlik güçlerinin kendilerine tahmin etmedikleri kadar iyi davrandığını vurgulayan G.B, şöyle devam etti:



'İyi bir yaşama adım atmam için bana çok yardımcı oldular. Gerçekten samimi bir şekilde davrandılar. Zaten farklı bir durum olsaydı şu an sizin karşısında konuşmazdım. Gelmek isteyenlere gelmelerini öneriyorum, kesinlikle hiçbir tereddütte bulunmasınlar. Teslim olduğum için çok mutluyum, daha da mutlu olacağıma inanıyorum.'













- Örgüt panik içerisinde



Yaklaşık 3 yıl örgüt içerisinde faaliyet gösterdiğini belirten 24 yaşındaki G.K, terör örgütüne katılmadan önce dağa çıkan kadınların özgür olduğunun kendisine anlatıldığını ancak örgüte katıldığında tam tersi durumla karşılaştığını ifade etti.



Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarının ardından örgütte büyük bir panik havasının hakim olduğunu vurgulayan G.K, teslim olmaları engellemek için örgüt içerisinde büyük baskı yapıldığını belirtti.



- 'İyi ki teslim olmuşum'



Örgüt yöneticilerinin, teslim olanlara kötü muamele yapıldığına ilişkin söylemlerde bulunduğunu, buna inanan bazılarının teslim olmaktan çekindiğini ifade eden G.K, şunları kaydetti:



'Teslim olmak isteyenler de bu söylemlerden sonra geri çekilmek zorunda kalıyor. Ben de öyle düşünüyor, 'Teslim olursam öldürüleceğim.' diye düşünüyordum. Buna rağmen gelip teslim oldum. Benim gibi dağa çıkan çok sayıda terörist teslim olmayı arzuluyor. Fakat yapılan baskılar yüzünden cesaret edilemiyor. Örgütün üst kademesi hayatını dilediği gibi yaşıyor, alt kademe ise savaştırılıyor. Teslim olduktan sonra gerçekten bize çok samimi bir şekilde davrandılar. Çok etkilendim, böyle beklemiyordum. Yeni bir yaşam veriyorlar. Kaldığın yerden her şeye devam ediyorsun. Güzel bir duygu, iyi ki teslim olmuşum diyorum.'



Zeytin Dalı Harekatının ardından örgüt yapısının bozulduğunu vurgulayan G.K, şu ifadelere yer verdi:



'Afrin operasyonunda örgüt Türk devletinin ciddiyetinin farkına varmıştır. Afrin sürecinde örgüt büyük bir darbe yedi. Örgütün mensuplarının yapısı, psikolojisi bozuk durumda. Türk devletinin gücünü gördükten sonra insan her şeyin farkına varıyor. Örgüt maddi ve manevi olarak büyük zarara uğratıldı. Silah olsun, lojistik olsun ölüler olsun. Hemen hemen iki bine yakın ölü bulundu. Afrin hamlesinden sonra birçok insanda netlik oluştu. Afrin sürecinden sonra kaçmalar olmuştur.' Kaynak : AA