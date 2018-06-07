İnce Açıklaması Erdoğan Bir Daha Seçilirse...

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı Seçimleri öncesinde miting yapmak üzere Isparta’ya geldi. Isparta Valiliği önündeki 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda vatandaşlarla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, konuşmasına geçmişte 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ile yaşadığı bir anısını paylaşarak başladı.



Anısını anlatan İnce daha sonra, “Türkeş, Ecevit, Demirel, bunlar devlet adamıydı. Hepsi yanlış da yaptı ama hiç birisi meydanlara çıkıp ‘Mağdurum da mağdurum’ demedi” diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gönderme yaptı.



“O ÇOCUKLARI OY İÇİN KULLANIYORSUN”



Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti iktidarına yüklenen Cumhurbaşkanı Adayı İnce, “O (Erdoğan) meydanlara geliyor, ‘Muharrem İnce camileri yıkacak, imam hatipleri kapatacak’ diyor. Yalan konuşma, dürüst ol biraz. Açık açık ‘Okulları, köprüleri yıkacak mısın’ diyor. Ben de ona, o sarayı senin başına yıkarım, dedim. O anlamış ki; sarayı yıkacak. Sarayı niye yıkayım, o kadar masraf olmuş oraya. Ama ben oturmayacağım, orayı gençlere vereceğim. ‘Sarayı yıkacak’ derken, o kültürü yıkacağım ben. Bak Erdoğan, imam hatiplileri ağzına alma, o çocukları oy için kullanıyorsun. Ben fizik öğretmeniyim, 3 sene de imam hatiplerde öğretmenlik yaptım. Fen lisesindeki de imam hatipli de beni evladım. Bir buçuk milyon imam hatipli ve öğrenci işsiz, onlara iş bulmanın derdindeyim” dedi.



“SORUNLARI BU ŞEKİLDE ÇÖZECEĞİZ”



“Gelecek, çocuklarımıza iş bulacağız, nano teknoloji, uzay madenciliği diyoruz. Ben bunları anlatıyorum. O geliyor, ‘Meydanlara, dindar ve kindar’ nesil diyor” şeklinde sözlerine devam eden Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce şöyle devam etti:



“Bakın dindar nesil yetiştirilmesine hiçbir itirazım yok. Ama dindar nesil yetiştirme işi ailenin işidir. Aile ‘Ben muhafazakar bir ailem, 1 saat din dersi benim çocuğuma yetmez, hadis, kelam ve siyer dersi çalıştıracağım’ derse başımın üstüne, devlet olarak, seçmeli olarak hadis, kelam siyer seçmeli olarak hangisini istiyorsan onu veririz. Öbürü de diyorsa, ‘Ben istemiyorum’, istemeyene de zorla vermeyiz. Bu kadar basit, çok basit. Sorunları bu şekilde çözeceğiz.”



“ERDOĞAN BİR DAHA SEÇİLİRSE, DOLAR 8-10 LİRA OLACAK, MEMLEKET BATACAK”



“Erdoğan’a Isparta’dan bir önerim olacak” diyen İnce, “Sevgili Erdoğan, değerli hemşehrim, meydanlarda ‘ince, ince’ diye diye ince hastalığa tutulacaksın. Türkiye’nin büyük sorunları var, bu yorgun birisiyle çözülmez. Türkiye’nin bu büyük sorunlarına yeni bir taze kan lazım. Meydanlarda ince ince diyeceğine, bak bugün Merkez Bankası ne yaptı; son 1 ay içinde 2 defa politika faizini artırdı. Kredi faizleri yüzde 25’e geldi. Bu ortamda kimse yatırım yapmaz. Merkez Bankası tarihinin en büyük faizi bu. Erdoğan bir daha seçilirse, dolar 8-10 lira olacak, memleket batacak. Çünkü Türkiye’de ve dünyada kavga etmediği kimse yok. Ben onunla kavga etmeyeceğim. O ne derse desin, ben projelerimi anlatacağım” şeklinde konuştu.



“SEN O ZAMAN DAHA BEYOĞLU’NDA BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLEMEMİŞTİN”



İnce, “Size bir video izleteceğim. İnsanları nasıl kandırdığını izleteceğim” diyerek Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Isparta mitingindeki ‘Üniversiteyi kim yaptı Isparta’ya? Biz getirdik’ dediği videoyu mitingde izleterek şu şekilde devam etti: “Yahu, üniversite 1992’de kuruldu, sen o zaman daha Beyoğlu’nda belediye başkanı seçilememiştin. Üniversiteyi Demirel yaptı. Bak, ‘Ona inanma, üniversiteyi ben kurdum’ diyor baba (Demirel).”



“HEPSİNE DE 500’ER LİRA PARA YATIRDIM”



4 Mayıs’ta parti rozetini çıkardığını dile getiren İnce, “Tamam, Cumhuriyet Halk Partisi’nde hizmet ettin ama dedim ki bana parti rozeti bana yakışmaz, Türk Bayrağı takayım, dedim. Sayın Akşener, Karamollaoğlu, Demirtaş ve Sayın Erdoğan’ı, hiç kimseyi ayırmadan dördünü de ziyaret ettim. Hepsine de 500’er lira para yatırdım hesaplarına. Tabii ki, onların benim parama ihtiyacı yok. Ama Türkiye’de uzlaşma ve kardeşlik olsun, ortam yumuşasın, sarılalım, kucaklaşalım diye yaptım” ifadelerine yer verdi.



“SANA BİLE GELDİM, SANA BİLE KATLANDIM, MEMLEKET İÇİN KATLANDIM”



“Ziyaretler tamamlandı, Cuma gündü hiç unutmuyorum; Edirne’den geldim, Erdoğan ile görüştüm ve oradan Hakkari’ye gittim. Oraya gidince; Sayın Akşener’in Demirtaş’ın, Karamollaoğlu’nun ve Erdoğan’ın sizlere selamı var, dedim. Bu insanlık değil mi?” diyerek sözlerine devam eden İnce, video görüntüler izlettikten sonra, “Bakın şimdi bunu almış, sadece Demirtaş’ınkini çekmiş, ‘Bak bak, hapishanede Demirtaş’ı ziyaret etmiş’ diyor. Ziyaret ettin mi diye soruyorsan, ben mert adamım ettim. Senin gibi yalancı değilim. Seni de ziyaret ettim, sen niye aradan çekip de insanlara öyle söyledin” ifadelerini kullandı. İnce, konuşmalarını şu şekilde sürdürdü:



“Sizin vicdanınıza sesleniyorum, bu mantıktaki bir adam bu devleti yönetme, barış getirmez, huzur getirmez. Sana (Erdoğan) bile geldim, sana bile katlandım, memleket için katlandım.”



“Paşa tartışmasıdır gidiyor. O videoyu da izleyelim” diyerek konuşmalarına devam eden İnce, Kemal Sunal’ın filmlerinden örnekler ve farklı videolar izletmeyi sürdürdü.



EMEKLİYE BAYRAMLARDA ASGARİ ÜCRET VAADİ



“Bağırıp çağıran bir Cumhurbaşkanı değil, güler yüzlü ve gençleri iş bulan bir Cumhurbaşkanı istiyoruz” diyerek devam eden İnce, “Emekliler, 1000 liraları almaya gittiniz mi? Kaç lira aldınız, 1000 lira mı, 750 mi? Biz dedik ki, emekliye Ramazan ve Kurban Bayramı’nda 1 maaş dedik, onlar 1000 lira dedi, onu bile doğru, dürüst vermediler. Bakın size söz, Muharrem İnce’nin Cumhurbaşkanlığı’nda asgari ücret kaç paraysa, biz o asgari ücreti vereceğiz” dedi.



“Erdoğan’ın Marmaris’te yaptırdığı 300 odalı yazlık sarayı engelli çocuklara tahsis edeceğim”



Yaptığı seçim çalışmaları süresince, bir köylü çocuğu olarak meydana kasketle çıktığını, traktöre ve bisiklete bindiğini, doğal davrandığını ve Aydın’da zeybek oynadığını belirten İnce, “Fark etmiyor. Çünkü, ben bu millete tepeden bakmıyorum. Bu milletin bir parçasıyım. Sıradan bir kamyon şoförünün oğluyum. Geçen gün diyor ki, ‘Takmış kafasına kasketi, onu 3-5 liraya alırsın’ diyor. İşte, Erdoğan, senin bilmediğin şey o; kasketi 3-5 liraya alırsın da, onun içindeki teri satın alamazsın. Sen onu bilmezsin. Senin unuttuğun bir şey var; o imam hatip lisesine giderken, kenar mahallede otururken, cebinde harçlık olmadığı, yırtık ayakkabı günlerini çoktan unuttun. Onları unuttun, sen saraylara alıştın Erdoğan. Sana 1 tane saray yetmiyor, 5 de İstanbul’da var. O da yetmiyor şimdi Marmaris’te . Saraylara alıştın, 3-5 saray yapıyor. Marmaris’e de yapıyor 300 odalı. Buradan söz veriyorum; o yazlık sarayı engelli çocuklara tahsis edeceğim. Birer hafta, orada aileleriyle tatil yapacaklar. Sırayla gidecekler. Böyle bir yapı olamaz. ‘Camileri, köprüleri, hastaneleri yıkacak’ diyor. Bu ince hastalık böyle olsa gerek; durum vahim herhalde, daha 15-20 gün var” diye konuştu.



“ERDOĞAN DAHA KÖPRÜYÜ YAPILMADAN SATTI”



“Bir de köprü tartışması var” diyerek konuşmasını sürdüren İnce, “Bu köprü tartışma en iyi Türkiye’de, Isparta’da yapılır. Çünkü burası Demirel’in memleketi. 40-45 sene önce rahmetli Demirel Boğaz Köprüsü yaptı. Erdoğan, bir de Özal köprü yaptı. Demirel’in köprüsünden gidiş geliş 11 lira, 5,50 lira gidiş, 5.50 lira geliş. O köprünün parası devlete hazineye kalıyor. Erdoğan’ın köprüsü 114 TL. Gidiş - geliş 228 TL yapıyor. O para da yabancı şirketlere gidiyor. Bayramda Demirel’in köprüsü bedava, Erdoğan’ınki parayla. Erdoğan daha köprüyü yapılmadan sattı. Çıraklar yapamaz diyor. Ben de dedim ki; benle laf yarışına girme, seni perişan ederim. Sen benimle laf yarışına girersen, promterdan yazarlar, bozulur, orada kalırsın” ifadelerine yer verdi.



“ERDOĞAN GİBİ ÇOCUKLARIN OYLARINA TALİP DEĞİLİM, GENÇLERİ İYİ YETİŞTİRECEĞİZ”



İnce, şu şekilde konuştu:



“Demirden betondan köprü yapmak kolay iş ben gönüllere köprü yaptım. AK Parti-MHP ülkücü-HDP- Saadet ve İyi Partililer kardeşimdir. Ben toplumu barıştırmaya çalışıyorum. Sen toplumu kutuplaştırıyorsun, bize bu yakışır. Cumhurbaşkanı olduğumda çiftçiye mazot 3 liradan verilecek. En düşük emekli maaşı 1500 lira olacak, emekliler bayramlarda asgari ücret alacak. Çiftçi borçlarının faizini söz veriyorum sileceğim. Gençler, üniversite öğrencileri-19 Mayıs ve 29 Ekim’de karşılıksız burs alacaksınız. 2 yıl içinde hiç birinizi tarikat yurtlarına muhtaç etmeyeceğim, devletin yurtlarına gideceksiniz. Sizleri yurt dışına göndereceğim, Fransız, İngiliz, Alman gençler neyi biliyorsa, siz de onu bileceksiniz. Birlikte marka yaratacağız. Türkiye’yi bir hukuk devleti yapacağız. Mahkemeleri saygın olacak. AK partili gençler, anneler size sesleniyorum; Erdoğan gibi çocukların oylarına talip değilim, gençleri iyi yetiştireceğim”



“DEVLET KEMER SIKACAK”



Ziraat Bankası’nı da eleştiren İnce, “Bakın, Ziraat Bankası var, görevi nedir? Çiftçiyi desteklemesi lazım ama bir medya satışında 1 milyar dolar kredi verdi. Eğer bunu fabrikalara verseydi, 4,5 milyar dolar olurdu. Fabrika yerine KOBİ’ye verseydi, 10 bin KOBİ’ye 450 milyon TL verirdi, çiftçiye kredi olarak verseydi; 10 bin çiftçiye de 45’er bin TL verirdi. Erdoğan bir yandaşına verecek, ben 100 bin çiftçiye vereceğim. Eğitimde, sağlıkta hiçbir yerde adalet yok. Size bir söz vereyim; politikacılar vatandaşa kemer sıkmayı söyler ama ilk kez benim dönemimde vatandaş kemer sıkmayacak, devlet kemer sıkacak. Merkez Bankası, bugün tarihi bir iş yaptı. Türkiye bugün iyi bir iş yaptı. Son 15 yılın en yüksek enflasyonu olduğunu açıkladı.



Enflasyon, dünya ortalamasının üzerinde. Gelişmiş ülkelerde 3.85, Türkiye ayarında ülkelerde 5.87, Türkiye’de 12,64. Batıyoruz diye size demiştim ya bir daha gelirse, bu memleketin başına bela olacak. Devlet ev sahibiyken kiracı oldu bunların dönemlerinde. 2017 yılında 901 trilyon, kamu bina kirası, taşıt için 549 milyon para ödediler” şeklinde konuştu.



“SORDUM BİZİM BELEDİYE BAŞKANI ARKADAŞLARA…”



‘İnce şehir hastanelerini yıkacakmış’ diyerek, yanıt veren İnce, “Erdoğan, ben hastane yıkacağım falan demedim. Senin zihniyetini yıkacağım bunu bil. Isparta Belediyesi CHP’li değil ama belediyelerin olduğu yere gittim. Camileri yıkıyor diyor ya hani, sordum bizim belediye başkanı arkadaşlara, ‘aylık olarak yıkıyoruz, deterjanla temizliyoruz’ dediler” ifadesini kullandı.



“Ben Cumhurbaşkanı olduğumda her akşam 8-10 kanalda bağırıp çağıran bir adam olmayacak”



İnce şöyle devam etti:



“Türkiye ilginç bir ülke. Rusya, Hollanda ve Almanya’da zenginler mutludur, fakirler mutsuzdur. Türkiye’de fakirler de zenginler de mutsuz. Bağırıp çağırarak herkesi susturacağını zannediyor, biz varız daha ölmedik. Kime susacağız. Bir fabrikayı mı Türkiye’yi yönetmek mi daha kolaydır. Bunlar şeker fabrikalarını kapatıyor, yönetemiyor, zarar ediyor diye satıyorlar. Fabrikaları yönetemeyen adam Türkiye’ye yönetebilir mi? 455 milyar dolar borcumuz var, 335 milyar dolarını Erdoğan yaptı. Erdoğan ile İnce arasında başka bir fark var mı? Ben Cumhurbaşkanı olduğumda her akşam 8-10 kanalda bağırıp çağıran bir adam olmayacak. Ama yandaş gazetecilerle değil, üniversite öğrencileriyle tartışmaya çıkacağım. İçime oturan 2 olay var; bir yakınım kağıt toplayan bir çocuk görmüş, çocuğa demiş ki ‘Hayalin ne?’ diye sorunca, ‘Büyük karton bulmak’ demiş. Çocuklarımıza hayal kurdurmayı unutturdu bu, ben çocuklarımıza hayal kurdurtmayı öğreteceğim. İçimi acıtan bir diğer olay da Adıyaman’daki tütün satışının yasaklanması. Tütün ekiyorlar Adıyaman’da, ‘Ekemezsin’ diyor. Sigara içenler, Amerikan tütünü içiyor. Adıyaman’da meydana gelmiş; ‘Tütün zehirlidir’ diyor. Türk tütünü zehirli de Amerikan tütünü zehirsiz mi insafsız. Ben yerli ve milliyim diyor, Amerikan tütünü içiriyor. Senin mermerlerin, içtiğin çay, taktığın gözlük, bindiğin uçak ve ayran bile yerli değil. İnek Uruguay’dan, saman Bulgaristan’dan geliyor. Yerliymiş, milliymiş.”



“MÜSLÜMANLIĞI ERDOĞAN’DAN ÖĞRENECEK DEĞİLİZ”



“Erdoğan, işler kötüye gitti mi ‘Dış güçler’ diyor, klasik Erdoğan işte” diyen İnce konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Yolsuzluk - yoksulluk - yasaklar - yalananlar. 4 tane Y’sin. Onu yapan kadın kardeşlerime sesleniyorum; Araplar kız çocuklarına isim vermiyorlardı eski dönemlerde, birinci ikinci üçüncü dördüncü diyor. Rabia, dördüncü demektir. İyi bilin, yani ne olduğunu. Kutsal bir şey çıkarmaya kalkmayın. Bu topraklarda Müslümanlığı Erdoğan’dan öğrenecek değiliz, siz gelmeden önce Müslüman değil miydik? Hadi oradan.”



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın meydanlarda buzdolabını anlattığını savunan İnce, “Meydanlarda buzdolabını anlatıyor. Sen gelmeden önce yok muydu? Sen, buzdolabına bir şey yaptın, için boşalttın. Şimdi, hep birlikte bu sahtekarlara bir cevap vereceğiz” dedi.



“YALANLAR UYDURMAYA DEVAM EDİYORLAR”



Kendisinin internette yapılan fotomontajların asıl ve sahtelerini sinevizyonda gösteren İnce, “Fotoşopla beni böyle yapmışlar. Bunlar FETÖ’nün çırakları. Ben FETÖ’cüler montaj, dublaj yapıyor zannediyordum, meğer ustaları buradaymış. Bu bir şeyin işaretidir; Abbas yolcu. İnsan bunu yapar mı ya. ‘Utanmıyor musun camide bisiklet binmeye’ diye bana mesaj atıyorlar. Ben de diyorum ki, ‘Terbiyesiz, sen buna inanmaya utanmıyor musun?’. Yalanlar uydurmaya devam ediyorlar. Bunlardan kurtulmanın bir yolu var, çok çalışmak” açıklamasında bulundu.



“AK PARTİLİ KARDEŞLERİMİZ DE RAHAT EDECEK”



İnce konuşmalarının devamında, “Dün Urfada’ydım, oradan Eskişehir’e geldim, bugün Kütahya’daydım buraya, buradan Burdur’a gideceğim. Karabük Kastamonu İstanbul var. Devam, seçim ciddi iştir. Gece mitingi var. Sonunda bilin kazanacağız. Ama bunu yalnız yapamam, beraber yapacağız. 1 oyla Cumhuriyet’i ve çocuğunun kaderini değiştireceksin. O gün tatile gitmeyeceksin. Ayrım gayrım, sağcı - solcu yok. Başörtülü - başı açık yok. Ayırmıyoruz kimseyi, 81 milyon. AK Partili kardeşlerimiz de rahat edecek. Türkiye’nin bu yerinden, yeni bir enerjiyle çıkacağız” ifadelerini kullandı.



“MERKEZ BANKASINDA YANLIŞ OLUR, BİZDE OLMAZ”



İnce son olarak, Cumhurbaşkanı olması halinde memura 3600 ek gösterge müjdesi vererek, “Polis öğretmen, hemşire ve din görevlilerine söz verdim, 3600’ü vereceğim. Merkez Bankasında yanlış olur, bizde yanlış olmaz” dedi.



İnce mitinginin sonunda, 1 yaşındaki Emir Cemal Sarıkaya isimli çocuğu kucağına alarak bir süre sevdi. Daha sonra kendisine çeşitli hediyeler takdim edilen İnce, kendisine verilen gül, lavanta ve karanfilleri vatandaşların üzerine attı.



İnce daha sonra 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in müzesini ziyaret etmek için İslamköy Çalcatepe’deki Anıt Mezar’a gitti.



Kaynak : İHA