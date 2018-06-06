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'İkinci tura kalmaz' deyip oy oranını açıkladı!

Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. tura kalma ihtimalinin olmadığını belirten Ünal, yapılan anketlere göre, sonuçların yüzde 53-56 bandında göründüğünü belirtti..

Siyaset / 06 Haziran 2018 Çarşamba 21:09
'İkinci tura kalmaz' deyip oy oranını açıkladı!

TRT Haber kanalına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, 24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için gerçekleştirilen anketlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

'CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN OYLARI AK PARTİ'NİN ÜSTÜNDE'

2014 yılında da cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 52'nin üzerinde oy aldığını belirterek AK Parti'nin 4 puan üstünde olduğunu vurgulayan Ünal, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aldığı oylar AK Parti'nin aldığı oyların üstünde oldu. Bugün de aynı şekilde Cumhurbaşkanı'mızın aldığı oylar AK Parti'nin aldığı oyların yaklaşık 6 puan üzerinde gözüküyor.' ifadelerini kullandı.

'SEÇİM YÜZDE 54 İLE TAMAMLANIR'

Yapılan anket sonuçlarını paylaşan Mahir Ünal, ' Sadece bir araştırma kuruluşuyla değil birkaç araştırma kuruluşuyla çalışıyoruz. Buna göre, 53-55 bandında gözüküyor. 54-56 bandında gösteren araştırmalar da var. Her halükarda ben, 24 Haziran'da cumhurbaşkanlığı seçimini yüzde 54 ile tamamlayacağımızı düşünüyorum.' dedi.

CumhurbaşkanıMahir ÜnalGenel Başkan YardımcısıCumhurbaşkanlığıRecep Tayyip Erdoğan


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