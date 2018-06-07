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İki güçlü ses aynı albümde buluştu

Müzik dünyasının iki güçlü yorumcusu Cengiz Kurtoğlu ve Hakan Altun, ‘Usta Çırak’ albümünde buluştu.

Kültür-Sanat / 07 Haziran 2018 Perşembe 15:16
İki güçlü ses aynı albümde buluştu

Aşk şarkılarının efsane ismi Cengiz Kurtoğlu ile tarzı ve yorumuyla büyük bir hayran kitlesine sahip olan Hakan Altun ‘Usta Çırak' için buluştu. Polat Yağcı prodüktörlüğünde piyasaya çıkan ‘Usta Çırak' klasikleşmiş Cengiz Kurtoğlu ve Hakan Altun şarkılarından oluşuyor. Cengiz Kurtoğlu'nun Hakan Altun, Hakan Altun'un Cengiz Kurtoğlu şarkılarını seslendirdiği albümde 4 tane de düet bulunuyor.

Yorgun Yıllarım, Duyanlara Duymayanlara, İstanbul Olmaz Olsun, Hain Geceler, Sen De Ağla, Gelin Olmuş Gidiyorsun, Ağlamak Yok Yüreğim, Yıllarım, Gönül Yarası, Unutulan, Nefesimsin, Gece Olunca, Köle Gibi, Kadehi Şişeyi Kırarım gibi unutulmaz 14 şarkıdan oluşan Usta Çırak yılın en iddialı arabesk projesi olarak müzikseverlere sunuluyor.

Aranjelerini Ceyhun Çelikten, Sezgin Gezgin ve Aydın Kara'nın yapmış olduğu albümde mix'ler Özer Yener, Suat Durmuş; mastering'ler ise Emre Kıral imzası taşıyor.

Yaklaşık 35 yıllık müzik kariyerinin kısa bir özeti olan 14 şarkılık 'Usta Çırak' albümünün ilk video klibi ise, sözü ve müziği Hakan Altun'a ait olan ‘Yorgun Yıllarım' şarkısına çekildi. Kemal Başbuğ yönetmenliğinde çekilen video klipte iki başarılı isim birlikte kamera karşısına geçti. Albümün imaj fotoğrafları ise Mehmet Turgut'a ait. Kaynak : İHA

Gönül YarasıKameraArabeskHakan AltunCengiz Kurtoğlu


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