İftar ve sahur programlarında reyting birincisi kim?

Razaman ayının sonuna doğru gelirken sahur ve iftar programlarının da reyting sıralaması belli oldu.



Mesut Yar Ramazan'da en çok Nihat Hatipoğlu'nun izlendiğini ifade etti.



İşte Mesut Yar'ın yazısındaki o bölüm;



Ramazan ayının sonuna doğru yürüyoruz. Ekranlardaki iftar ve sahur programları reyting listelerindeki yerlerini de kemikleştirdi. Hepsi izleniyor...



Bu Ramazan'da da en çok izlenen ilahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu (atv) oldu. Hemen ardından TRT 1'de yayınlanan “Ramazan Sevinci”nin sunucusu Bekir Develi geliyor...



Kanal D'de ekrana gelen Fatih Çıtlak üçüncü sırada ve hemen ardından Mustafa Karataş hoca Show TV'den listeye katılıyor...



Kanal 7'nin iki ilahiyatçısı Necmettin Nursaçan ve Ömer Döngeloğlu listeye birbirinin ardından giriyor. FOX'ta program yapan Fatih Savaş ve TV8'de yer alan Emre Dorman listeye girebilen diğer isimler...

Kaynak : Beyaz Gazete Özel