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Güneydoğu'da buğday ve arpa hasadı başladı

Türkiye’nin tahıl ambarı olan Güneydoğu’da buğday ve arpa hasadı başladı. Yüksek rekolte, çiftçilerin yüzünü güldürdü.

Yaşam / 07 Haziran 2018 Perşembe 12:23
Güneydoğu'da buğday ve arpa hasadı başladı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çiftçiler yaklaşık 145 bin dekar araziye ekili olan buğday ve 10 bin dekarlık alanda bulunan arpanın hasadına başladı.

Türkiye'nin tahıl ambarı olarak değerlendirilen Güreydoğu'da buğday ve arpadaki verim çiftçinin yüzünü güldürdü.

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse rekoltenin geçen yıla göre daha iyi olduğunu belirterek, bunun nedeninin Nisan ve Mayıs aylarındaki yağışlar olduğunu kaydetti.

Buğday ve arpanın rekoltesi ile ilgili de bilgi veren Köse, lisanslı depoculuğun kurulduğu bölgelerde alım olmadığını hatırlatarak, 'Ancak çiftçinin beklediği fiyat verilmedi. Lisanslı depoculuğa geçiş yapıldı ilçemizdeki ofislerde alım yok. Çiftçi Nurdağı, Türkoğlu ve Kırıkhan'a yönlendiriliyor. Oralarda lisanlı depolar var. Artık lisanslı depoculuğun olduğu yerde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) alım yapmayacak' dedi.

Köse, lisanslı ofislerin alım yaptığı çiftçiye TMO tarafında 25 TL destekleme yapıldığını da vurgulayarak, 'Susuz, kıraç olarak da bilinen leçe denilen bölgelerde dekar başına verim 400-500 kilogram olurken, sulu yerlerde ise rekolte dekarda 600 ile 700 kilograma çıktı' diye konuştu.

Çiftçiler de yüksek rekolteden memnun olduklarını ifade ederken, alım fiyatlarının beklenen seviyede olmasının yüzlerini güldürdüğünü kaydetti.

Öte yandan, İslahiye ilçesinde toplam 310 bin dekar olan ekili alan bulunurken ilçede metrekareye yılda 935 kilogram yağış düştüğü öğrenildi. Kaynak : İHA

KıraçToprak Mahsulleri Ofisi


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