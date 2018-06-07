Fırat'ın doğusunda neler oluyor

ABD ve Türkiye, YPG'nin Suriye'nin kuzeyinde Fırat Nehri'nin batısında işgal ettiği Menbiç'ten çekilmesi için teknik mutabakatı sağlandığı haberleri ardından Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG, Menbiç'ten çekilme kararı aldıklarını açıklamıştı.



Gelişmeler arından benzer bir sürecin Fırat'ın doğusu için yaşanıp yaşanmayacağı merak konusu oldu. Milliyet gazetesinden Tunca Bengin'e konuşan MİT eski Müsteşar Yardımcısı Cevat Öneş'ten dikkat çeken açıklamalar geldi.



Önemli olanın Fırat'ın doğusundaki gelişmeler olduğunu savunan Öneş, 'Yani Fırat'ın doğusundaki şu anda kurtarılmış topraklar ve ABD'nin himayesinde şekillenen yapı. ABD burada zamana oynuyor. Burada silahlı YPG/PYD güçleri düzenli bir ordu haline gelme çalışmaları yapıyor.” dedi.



ABD'nin YPG'li töreristleri Menbiç'ten çıkarıp Fırat'ın doğusuna götürdüğünü belirtren Öneş,'Elindeki silahları alacağız diyor, alabilir, önemi var mı? Zaten ABD desteğinde ağır silahlar verilmiş 50-60 bin kişilik bir yapı oluşmuş durumda. Bugün tartışma konusu bu yapının hukuki statüsü ne olacak meselesi. ABD buna meşruiyet kazandırmak istiyor.' şeklinde konuştu.



Öneş'in açıklamalarının tamamı için tıklayınız



Kaynak : Beyaz Gazete Özel