Fen ve teknoloji öğretmenlerine sanal laboratuvar eğitimi

İstanbul Aydın Üniversitesi, geliştirdiği TÜBİTAK 4005 projesi kapsamında Fen ve Teknoloji öğretmenlerini sanal çağa hazırlıyor. Proje kapsamında öğretmenler, sanal laboratuvar ortamında bilimsel sorgulama yetilerini geliştirecekler.



İstanbul Aydın Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi ve Ege Üniversitesi'nin ortaklaşa geliştirdiği ve TÜBİTAK 4005 Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları kapsamında desteklenen “Argüman Odaklı Sanal Laboratuvar Uygulamaları Yoluyla Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Bilimsel Sorgulama Becerilerinin Geliştirilmesi” projesiyle, Türkiye'nin farklı bölgelerinden toplam 100 Fen ve Teknoloji öğretmeni, sanal laboratuvar ortamlarında argümantasyon temelli deneysel çalışmalarla bilimsel sorgulama eğitimleri alacak.



“Ezbercilikten uzaklaşılması hedefleniyor”



Proje ile ilgili açıklamalarda bulunan İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden proje yürütücüsü Dr. Öğr. Üy. Ayşegül Kınık Topalsan şunları söyledi: “Projeyle fen bilimleri eğitiminde oldukça olumlu sonuçlar veren bilgisayar simülasyonları ile oluşturulmuş sanal laboratuvar etkinlikleri kullanılarak zaman ve materyal sıkıntısının ortadan kaldırılması ve öğretmenlerin gerekli eğitimleri alması sonrasında öğrencilere kendi hızında bilimsel sorgulama yaparak ilerleme fırsatının verilmesi amaçlanıyor. Bu şekilde geliştirilen ve sınıf ortamında kullanılan sanal ortamlarda öğretmenler, öğrencilerinin akıllarına takılan tüm sorulara cevap arayacak ve sınıf ortamında sistemli olarak yapacakları tartışmalarda, öğrencilerinin eksik kalan yanlarını daha iyi görme fırsatı yakalayacak. Kullanılan her sanal ortama uygun olarak geliştirilecek argüman bazlı deneysel çalışmalarla elde edilecek veriler, daha sistemli sorgulanacak. Böylece öğrenme ortamının ezberden uzaklaştırılması amaçlanıyor.”



4 gün 28 saatlik eğitim



Proje kapsamında İstanbul, İzmir, Erzurum ve Adana illerinde görev yapan her ilden 25 öğretmenin katılımıyla toplamda 100 Fen ve Teknoloji öğretmeni, sanal laboratuvar ortamlarında, Fen Bilimleri öğretim programına uygun olarak geliştirilen argümantasyon temelli deneysel çalışmalarla bilimsel sorgulama yapmalarını sağlayacak 4 gün 28 saatlik bir eğitim alacak. Eğitimle, Fen ve Teknoloji öğretmenlerine bu alanda gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak, eğitim sonrasında öğretmenlerin argüman odaklı deneysel çalışmaları geliştirmelerini ve bu çalışmaları okullarındaki öğrencileri ile birlikte sanal laboratuvar ortamlarında uygulamalarını sağlamak amaçlanıyor. Bu hedef doğrultusunda hem Fen ve Teknoloji öğretmenlerinin öğretme pratiklerini geliştirebilecekleri yeni ortamları tanımalarına olanak sağlanacak; hem de öğrencilerin zamandan ve mekandan bağımsız öğrenme ortamları ile fen bilimleri dersine karşı olumlu tutum geliştirmelerine imkan sağlanacak.



Eğitim tarihlerini kaçırmayın



Projeyle ilgili eğitimler, 3-6 Eylül 2018 tarihleri arasında İstanbul Aydın Üniversitesi STEM Laboratuvarı ve Erzurum Atatürk Üniversitesi Bilgisayar Laboratuvarı'nda 10-13 Eylül 2018 tarihleri arasında Ege Üniversitesi Bilgisayar Laboratuvarı ve Çukurova Üniversitesi Bilgisayar Laboratuvarı'nda gerçekleştirilecek. Projeyle ilgili ayrıntılı bilgi ve başvuru işlemleri http://argumantasyontabanlisanallab.aydin.edu.tr internet sitesinin yanı sıra, “Argüman Odaklı Sanal Laboratuvar Uygulamaları” başlıklı Facebook sayfasından, “@argumanodakl” adlı Twitter hesabından ve “argumanodaklisanallab” adlı Instagram hesabından edinilebiliyor. Kaynak : İHA