Fatih Portakal'dan Muharrem İnce'ye: Şov yapıyor yine

FOX TV'nin ana haber sunucusu Fatih Portakal, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi eleştirdi.



Muharrem İnce, Kütahya'daki konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir konuşmasını izletti.



Portakal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 'Muharrem İnce Kütahya'da video şov yapıyor' dedi ve ekledi: Yeni bir propaganda taktiği.'



Bu arada Portakal'ın 'Şov' kelimesini 'Shov' şeklinde yanlış yazması sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirildi.









Kaynak : Beyaz Gazete Özel