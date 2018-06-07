Yaptığı araştırmalara göre 20 bin insanın 1 aylık dışkısından elde edilecek bifidobakteriumla 3 milyon 800 bin kilovat enerji üretmek mümkün olduğunu düşünen Dr. Bozkurt'un fikri, ELSEVIER'ın dikkatini çekti. ELSEVIER yönetimi, Dr. Bozkurt'u 8. International Conference on Algal Biomass, Biofuels Bioproducts'a davet etti. Konferansa katılmak için ABD'ye giden Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Hüseyin Sancar Bozkurt, alternatif enerji sistemleri üzerine çalışan şirketler ve bilim adamlarının ortaya attığı fikrin üzerine eğilmesini umduğunu söyledi.



Dr. Bozkurt, Hollanda merkezli çevre ve sağlık kuruluşu ELSEVIER'in Seatle'de 11-13 Haziran 2018 tarihleri arasında düzenleyeceği ve çevreci enerji sistemlerinin ele alınacağı 8. International Conference on Algal Biomass, Biofuels Bioproducts'ta, ortaya attığı fikirle ilgili poster sunumu yapacak.



'Enerji potansiyeli yüksek'



Dr. Bozkurt, bifidobakteriumların, bağırsak bakterilerinin yüzde 5'inden daha azını oluşturduğunu ancak yüksek enerji potansiyeline sahip olduğunu söyledi.



Bifidobakteriumun karbonhidratı sevdiğini, yaprağı bile sindirebildiğini anlatan Dr. Bozkurt, 'Bu bakteri, Adenozin Tri Fosfat (ATP) üretiyor. Şu anda ATP'yi enerjiye dönüştüren sistemler var. Yapılması gereken, kanalizasyona karışan insan dışkılarını bir yerde toplayıp, ürettiği ATP'yi enerjiye dönüştüren tesisi kurmak' dedi.



Dr. Bozkurt, bifidobakteriumdan enerji üretmenin, hayvan dışkılarından metan gazı elde edip yakmaktan farklı olduğunu da vurguladı. Kaynak : İHA