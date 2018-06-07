Cumhurbaşkanı Erdoğan Gençlerle Sahur Buluşmasında buluştu

Eşi Emine Erdoğan'ın Twitter paylaşımındaki sahur daveti üzerine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelen gençlere sürpriz yaparak programa katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilerle öz çekim yaparak hatıra fotoğrafı çektirdi.



Cumhurbaşkanlığının resmi Twitter hesabı üzerinden de canlı yayımlanan sahur programında katılımcılara seslenen Erdoğan, hitabına 'Gençler, muhabbet soframıza hoşgeldiniz.' diyerek başladı ve sorusu olanlara söz verileceğini belirtti.



Böylece muhabbet sofrasının zenginleştirilmiş olacağını vurgulayan Erdoğan, 'Biliyorsunuz, muhabbetten Muhammed oldu hasıl, Muhammed'siz muhabbetten ne hasıl? Böyle bir muhabbet yapalım.' ifadelerini kullandı.







- 'O zaman sen listeyi hazırla'



Daha sonra gençlere söz veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir öğrencinin, arkadaşlarıyla Erasmus'a nasıl gidiliyorsa Filistinlilerin barındığı mülteci kamplarına da gidip gönüllü çalışma talebine ilişkin, 'O zaman sen listeyi hazırla. Listeyi hazırladıktan sonra kimler katılmak istiyorsa bunları öğrenelim. Ondan sonra da eşim, şahsım bununla ilgili girişimlerde bulunuruz.' yanıtını verdi.







- 'Biz 'dürüst olalım' diyoruz'



Erdoğan, bir öğrencinin öğrenim kredisi borçlarıyla ilgili sorusu üzerine şunları söyledi:



'Ben sana Erdoğan cevabı mı vereyim, İnce cevabı mı vereyim veya diğerleri gibi mi cevap vereyim? Eğer 'Erdoğan cevabı verin' derseniz, ben size en doğrusunu konuşurum. Burs karşılıksız. Biliyorsunuz kredi, belli devlet imkanlarının gençlerimiz için üniversiteyi bitirdikten sonra onlara yeni bir süreç açabilmek için temin edilmiş bir yöntemdir. Üniversiteni bitirdin, iş bulana kadar ödeme var mı, yok. İş bulduktan sonra faizsiz, çok düşük taksitlerle o krediyi ödemeye başlar ama o, onun için aynı zamanda iş bulma garantisidir. Bu devlet de olabilir, özel sektör de olabilir. Diğer adaylar, Allah selamet versin, biz diyor sileriz. Biz 'dürüst olalım' diyoruz. Yapamayacağımız bir şeyin sözünü vermeyelim.'







- 'Türkiye çırak bile olamayanlara teslim edilir mi?'



Önceki yönetimlerin, kendilerinin verdiği sayıda kredi ve burs vermediğine dikkati çeken Erdoğan, şu anda müracaat eden tüm öğrencilere burs veya kredi verdikleri bilgisini paylaştı.



Bu konuda yalan söyleyemeyeceğini belirten Erdoğan, 'Ne dedik? Harç, hallettik mi, hallettik. Niye bizden öncekiler harç meselesini halletmediler? Burada CHP de diğerleri de var.' değerlendirmesinde bulundu.



Bakkal dükkanı yönetmenin bile bir izzet ve şerefi olduğuna vurgu yapan Erdoğan, 'Devlet yönetmek çok daha başka. Siz, çırağa bakkal teslim eder misiniz? Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti, çırak bile olamayanlara teslim edilir mi?' diye sordu.







- 'İnanın, iki kere iki dört, yalan söylüyor'



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümünde okuyan bir öğrencinin atanma talebine ilişkin şunları kaydetti:



'Ben, Bay Kemal değilim. Bay Kemal ne diyor? 'Atama bekleyen bütün öğretmen adaylarını atayacağım' diyor. İnanın iki kere iki dört, yalan söylüyor. Biz gelmeden önce, bunca yıldır iktidarda oldukları zaman, CHP'yi söylüyorum, acaba niye bizim okullarımızda sınıflarımız boştu, öğretmenlerimiz yoktu? Bizim nice derslerimiz boş geçerdi.'



Bu sene 30 bin öğretmen atayacaklarını aktaran Erdoğan, 'Bu yılda 30 bin, 40 bin, 50 bin olur ama 'Herkes atanacak' denirse, bu yalan olur.' diye konuştu.







Öğrencilere, 'Kendinizi sadece öğretmenliğe kilitlemeyin.' tavsiyesinde bulunan Erdoğan, bu meslek dışında da neler yapılabileceği üzerinde çalışılması gerektiğini belirtti.



Kaliteli öğretmenlere ihtiyaç olduğunu dile getiren Erdoğan, bu başarılabilirse öğrencilerin kalitesinin de artacağını vurguladı.



Kendisi üniversiteye girdiği dönemde, sınavlara katılan her 10 öğrenciden birinin üniversitelere kabul edildiğine değinen Erdoğan, şimdi bu oranın neredeyse 10'da 10'a yükseldiğini anlattı.



Türkiye'de üniversite sayısının 75'ten 206'ya yükseldiğine dikkati çeken Erdoğan, 81 ilin tamamında üniversite olduğunu hatırlattı.







Kaynak : AA