Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İnce'ye 'terör' çıkışı

CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce
'nin, cezaevinde tutuklu bulunan HDP Cumhurbaşkanı Adayı
Selahattin Demirtaş'a yaptığı ziyareti hatırlatan Erdoğan, ' İnce ince bir ziyaret yapıyor. Zannediyor ki demokratik hareket yapıyorum. Bunun adı demokrasi değil Bay İnce bunun adı teröristlere destek vermektir, teröre güç kazandırmaktır.' dedi.
Erdoğan'ın konuşmasının o bölümü şöyle:
'7 Haziran 2015 seçimlerinin 3. yıl dönümü. 7 Haziran seçimlerinin ardından ülkemizin yaşadıklarını hatırlıyorsunuz değil mi? Diyarbakır
'da 53 Kürt kardeşimizi şu anda içeride bulunan HDP'nin başındaki adamın talimatıyla Kürt kardeşlerimizi sokağa döküp 53 tane Kürt kardeşimizi öldürdüler mi? Bunu Muharrem İnce
ziyarete gidiyor. İnce ince bir ziyaret yapıyor. Zannediyor ki demokratik hareket yapıyorum. Bunun adı demokrasi değil Bay İnce bunun adı teröristlere destek vermektir teröre güç kazandırmaktır. Sen onu ziyaret edeceğine gel adaletten yana ol. Siz değil misiniz Ankara'dan İstanbul'a demokrasi adı altında bu terör örgütleriyle birlikte yürüyüş yapan? CHP'nin konuşmalarında terörle mücadele
duydunuz mu? FETÖ ile mücadele duydunuz mu? Çünkü beraberler.''