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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İnce'ye 'terör' çıkışı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce'nin tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'a yaptığı ziyareti hatırlatarak "Bunun adı teröre destek vermektir" dedi.

Siyaset / 07 Haziran 2018 Perşembe 14:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İnce'ye 'terör' çıkışı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin mitinginde konuştu.


CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin, cezaevinde tutuklu bulunan HDP Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş'a yaptığı ziyareti hatırlatan Erdoğan, ' İnce ince bir ziyaret yapıyor. Zannediyor ki demokratik hareket yapıyorum. Bunun adı demokrasi değil Bay İnce bunun adı teröristlere destek vermektir, teröre güç kazandırmaktır.' dedi.
 
Erdoğan'ın konuşmasının o bölümü şöyle:

'7 Haziran 2015 seçimlerinin 3. yıl dönümü. 7 Haziran seçimlerinin ardından ülkemizin yaşadıklarını hatırlıyorsunuz değil mi? Diyarbakır'da 53 Kürt kardeşimizi şu anda içeride bulunan HDP'nin başındaki adamın talimatıyla Kürt kardeşlerimizi sokağa döküp 53 tane Kürt kardeşimizi öldürdüler mi? Bunu Muharrem İnce ziyarete gidiyor. İnce ince bir ziyaret yapıyor. Zannediyor ki demokratik hareket yapıyorum. Bunun adı demokrasi değil Bay İnce bunun adı teröristlere destek vermektir teröre güç kazandırmaktır. Sen onu ziyaret edeceğine gel adaletten yana ol. Siz değil misiniz Ankara'dan İstanbul'a demokrasi adı altında bu terör örgütleriyle birlikte yürüyüş yapan? CHP'nin konuşmalarında terörle mücadele duydunuz mu? FETÖ ile mücadele duydunuz mu? Çünkü beraberler.''

 

Selahattin DemirtaşCumhurbaşkanıMuharrem İnceRecep Tayyip Erdoğan


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