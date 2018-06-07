CHP'ye Kandil resti

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütü PKK'ya yönelik Kandil'e düzenleyeceği operasyon CHP'yi rahatsız etti.



CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'ın “Türkiye Kandil'e girebilir' açıklaması üzerine '16 yıldır Kandil'e gitmeyenler son 16 günde mi gitmeyi akıllarına koymuşlar' diyerek operasyondan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.



AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada CHP'nin Kandil'e düzenlenecek operasyondan rahatsız olmasına tepki gösterdi.



Kuzu 'Afrin'ne yapılan Zeytin Dalı Harekatına da karşı çıkmıştınız; o zaman seçim filan yoktu. Gereken yapılacaktır böyle biline' açıklamasında bulundu.



Kandil'e operasyon hazırlıkları dillendirildi; CHP de rahatsızlık başladı.Efendim neymiş!Seçime 16 gün kala Kandil'e yönelik operasyon doğru değilmiş.Peki Afrin'ne yapılan Zeytin Dalı Harekatına da karşı çıkmıştınız;o zaman seçim filan yoktu.Gereken yapılacaktır;böyle biline... — Burhan Kuzu (@BurhanKuzu) 6 Haziran 2018