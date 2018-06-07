Canlı yayına bağlandı ayar verdi! Algı yapmayın

CNN TÜRK'te Başak Şengül'ün sunduğu ‘Türkiye'nin Gündemi' programında 24 Haziran genel seçimleri masaya yatırıldı.



Programın konuklarından Gülfem Saydan Sanver MHP'nin oylarının İYİ PARTİ'ye kaydığını söyledi. Bu sözler üzerine canlı yayına bağlanan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Sanver'in iddia ettiği gibi MHP oylarının başka bir partiye kaymadığını ifade ederken “ Gülfem'in hanım kendi düşüncelerini kamuoyu algısı gibi aktarıyor.” dedi.



ALGI YAPIYOR



Gülfem Saydan Sanver'in masabaşı anketlerine dayanarak böyle kanaatlere vardığını dile getiren Yalçın “Kendisi çok farklı algı yönetimleri içerisinde. MHP iktidar olmama gibi bir tavır içerisinde olmaz. Ama politik davranışları farklılık gösterebilir.” diye konuştu.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel