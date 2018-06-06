USD (Alış - Satış) : 4,50 - 4,51 EURO (Alış - Satış) : 5,30 - 5,31

Boğaziçi öğrencilerine tahliye

Boğaziçi Üniversitesi’nde Afrin’de şehit düşen askerleri anmak için stant açan öğrencilere karşı pankart açıp sloganlar atarak terör propagandası yaptığı iddia edilen 14’ü tutuklu 22 öğrencinin yargılandığı davada tüm tutuklu sanıklar tahliye edildi.

Yaşam / 06 Haziran 2018 Çarşamba 18:57
Boğaziçi öğrencilerine tahliye
Video için tıklayın

Boğaziçi Üniversitesi'nde Afrin'de şehit düşen askerleri anmak için stant açarak lokum dağıtan öğrencilere saldırdığı iddiasıyla haklarında 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan 14'ü tutuklu 22 öğrencinin yargılanmasına başlandı. İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada savunmasını yapan sanıklar haklarındaki örgüt propagandası suçlamasını red ederek tahliyelerini talep etti.

Daha sonra söz alan sanık avukatları da müvekkillerinin tahliyelerini talep etti. Sanık ve avukatların ardından görüşü sorulan duruşma savcısı tutuklu öğrencilerden Agah Suat Atay, Sevde Öztürk, Berke Aydoğan, İsmail Gürler, Muhammed Bilgin ve Uzay Talay'ın tahliyelerine karar verilmesini istedi. Savcı diğer 8 tutuklu sanığın ise tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti tutuklu 14 sanığın tahliyesine karar verdi. 

CHP'NİN FİGENİ CANAN PEK SEVİNDİ

Kimi zaman ülkenin başbakanına, cumhurbaşkanına ağza alınmayacak küfürler savuran, kimi zaman da devleti PKK ile mücadelede seri katil olmakla suçlayan terörü yücelten terörle mücadeleyi olabildiğince aşağılıyan CHP İstanbul İl Başkanı Cana Kafatancıoğlu da öğrenci kılıklı teröristlerin tahliye edilmesine sevinen isimlerden biri oldu. Cana Kaftancıoğlu sosyal medya hesabından 'Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri serbest.. Darısı tüm haksız tutukluların basına.. #BogaziciOzgurKalacak demiştik kaldı..' ifadelerini kullandı. 



Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Sanık AvukatlarıAydoğanDuruşma SavcısıÖrgüt PropagandasıMahkeme Heyeti


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

NASIL İYİ SEÇMEN OLURUZ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ERDOĞAN PENSİLVANYA’YA GİTTİ Mİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı