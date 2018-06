Bayramda beslenmeye dikkat!

Yaşamın her döneminde yeterli ve dengeli beslenme sağlığın korunması için esastır diyen Diyetisyen Gamze Uğraç, 'Bu nedenle dört ana besin grubunda bulunan çeşitli besinler 3 ana ve 3 ara öğünde yeterli miktarlarda alınmalıdır. Süt grubunda yer alan süt/yoğurt, et grubunda yer alan et/tavuk/yumurta/kuru baklagiller, sebze ve meyve grubu ve tahıl grubuna giren ekmek/bulgur/makarna/pirinç vb. besinlerin her öğünde önerilen miktarlarda tüketilmesi son derece önemlidir' dedi.



Bayramın ilk günü kahvaltı kesinlikle yapılmalı, hafif bir kahvaltı ile güne başlanmalı ve gün boyu hiçbir öğün atlanmamalıdır diyen Gamze Uğraç, 'Gideceğimiz yerde ikramlar olarak tatlılar olacağı için daha çok bal ve şeker türü besinleri tüketmemeliyiz. Burada salatalık, domates gibi sebze ve meyveden zengin olarak beslenmeliyiz.



'Tam buğday ekmeği tercihimiz'



Diyetisyen Gamze Uğraç, 'Bununla beraber sabah kahvaltıda kan şekerimizi düzenlemesi için tam buğday ekmeğinden yapılan ekmeği tercih etmeliyiz. Az yağlı peynir bir yumurta ile yapabiliriz. Daha sonra Ramazan ayında sıvı tüketimimiz azalmasıyla beraber bunu normal düzeye getirebilmemiz için 2-2,5 litre az şekerli komposto, meyve suları daha çok taze sıkılmış meyve suları tercih etmeliyiz. Daha sonra öğünler arasını 2 ila 4,5 saat arası düzenleme yapmalıyız.



'Meyve, süt, ayran gibi aromalar tercih edilmeli'



Bu düzenlemelerde daha çok meyve, süt, ayran gibi aromalar tercih etmeliyiz diyen Uğraç, 'İkramlıklardan daha çok hafif sütlü tatlılardan tercih etmeliyiz. Ama bizde gelenek olarak daha ağır tatlılar ikram edilmekte. Bunun için miktarları ayarlamalıyız. Gittiğimiz yerlerde hayır diyemiyorsak bile miktarları ölçüleri belirlemeliyiz. Bayramı ailenizle beraber mutlu huzurlu bir şekilde geçirmek istiyorsak beslenmemize dikkat etmeliyiz' ifadelerini kullandı. Kaynak : İHA