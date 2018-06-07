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Atilla Taş ağzını fena bozdu!

FETÖ yapılanması içerisinde yer aldığı gerekçesiyle tutuklandıktan sonra tahliye olan Atilla Taş çok sert açıklamalarda bulundu.

Güncel / 07 Haziran 2018 Perşembe 15:51
Atilla Taş ağzını fena bozdu!

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye desteğini her fırsatta gösteren Atilla Taş sosyal medya hesabından adeta isyan etti.

'ALÇAK, ŞEREFSİZ'

Kendisini FETÖ'cü iftirasıyla hapse attıklarını söyleyen Atilla Taş 'Dibine kadar Atatürkçüyüm! 7 sülalem de öyle! Sosyalistim! Demokratım!' açıklamasında bulundu.


Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Sosyal MedyaAtilla TaşCumhurbaşkanı Adayı


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