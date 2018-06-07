Atilla Taş ağzını fena bozdu!

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye desteğini her fırsatta gösteren Atilla Taş sosyal medya hesabından adeta isyan etti.



'ALÇAK, ŞEREFSİZ'



Kendisini FETÖ'cü iftirasıyla hapse attıklarını söyleyen Atilla Taş 'Dibine kadar Atatürkçüyüm! 7 sülalem de öyle! Sosyalistim! Demokratım!' açıklamasında bulundu.







Kardeşim açık seçik yazıyorum buraya! Tweetlerimle başedemediler, beni fetöcü iftirasıyla hapse attılar! Dibine kadar Atatürkçüyüm! 7 sülalem de öyle! Sosyalistim! Demokratım! Bunlar kadar alçak ve şerefsiz bir zümre de görmedim hayatımda! — Atilla Taş (@AtillaTasNet) 6 Haziran 2018