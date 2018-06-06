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Aliağa'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

İzmir’in Aliağa ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

3. Sayfa / 06 Haziran 2018 Çarşamba 18:15
Aliağa'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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Kaza, saat 14.00 sırlarında İzmir-Çanakkale E-87 karayolu, Karayolları Bakımevi Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.K. (28) yönetimindeki 35 JA 6673 plakalı kamyon, Bergama’dan İzmir yönüne seyir halindeyken, ilçe merkezi istikametinden gelen H.A.B. (34) idaresindeki 35 V 9272 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü H.A.B. (34) ile yolcu S.E.K. (32) yaralandı.

Kazada sürücü H.A.B. (34) araçta sıkışırken, çevredeki vatandaşlar jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kaza sonrası otomobilde sıkışan sürücü H.A.B.’yi, sıkıştığı yerden AKS ekipleri çıkardı. Yaralı sürücü ile yolcuyu olay yerine gelen sağlık ekipleri Aliağa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaynak : İHA

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