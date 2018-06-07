Afganistan'dan Taliban'la ateşkes

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, Taliban ile Ramazan sonuna 20 Haziran'a kadar ateşkes ilan etti. Devlet Başkanı, DEAŞ gibi diğer terör örgütleriyle mücadeleye devam edileceğini açıkladı.



Gani, Twitter'da yaptığı açıklamada, “Ateşkes, Taliban'ın şiddetinin onlara kalp ve zihin kazandırmadığını, aksine daha çok yabancılaştırdığını anlamaları için bir fırsat. Ateşkesin ilanı Afgan hükümetinin gücünü ve halkın çatışmaya barışçıl niyetini gösteriyor” ifadelerini kullandı. Kaynak : İHA