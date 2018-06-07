USD (Alış - Satış) : 4,50 - 4,51 EURO (Alış - Satış) : 5,30 - 5,31

Açıköğretim sınav sonuçları açıklandı

AÜ Açıköğretim bahar dönem sonu sınav sonuçları belli oldu.

Eğitim / 07 Haziran 2018 Perşembe 17:28
Açıköğretim sınav sonuçları açıklandı

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri'nin bahar dönem sonu sınav sonuçları açıklandı.

AÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, AÜ Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri öğrencilerinin, 2017-2018 öğretim yılı bahar dönem sonu sınavlarının değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Öğrenciler, sınav sonuçlarını "https://aof.anadolu.edu.tr/" internet adresinden T.C. kimlik numaralarıyla öğrenebilecek.

SINAV SONUCUNUZU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

Kaynak : AA

Anadolu ÜniversitesiAçıköğretimİktisat


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

NASIL İYİ SEÇMEN OLURUZ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ERDOĞAN PENSİLVANYA’YA GİTTİ Mİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı