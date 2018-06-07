Açıköğretim sınav sonuçları açıklandı

AÜ Açıköğretim bahar dönem sonu sınav sonuçları belli oldu.
Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri'nin bahar dönem sonu sınav sonuçları açıklandı.
AÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, AÜ Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri öğrencilerinin, 2017-2018 öğretim yılı bahar dönem sonu sınavlarının değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Öğrenciler, sınav sonuçlarını "https://aof.anadolu.edu.tr/" internet adresinden T.C. kimlik numaralarıyla öğrenebilecek.
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Kaynak : AA