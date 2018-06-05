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Van Gogh'un tablosu rekor fiyata satıldı

Ünlü ressam Vincent Van Gogh’un “Women Mending Nets in the Dunes” adlı tablosu Paris’te bir müzayedede açık arttırmayla 7 milyon euroluk rekor fiyata satıldı.

Kültür-Sanat / 05 Haziran 2018 Salı 15:17
Van Gogh'un tablosu rekor fiyata satıldı

Artcurial Müzayede Evi, Vincent Van Gogh'un “Women Mending Nets in the Dunes” adlı tablosunun Fransa'daki açık artırmada 7 milyon euroya satıldığını açıkladı.

1882 yılında eserini oluşturan Van Gogh'un tablosu bir Amerikalı koleksiyoncu tarafından satın alındı. Artcurial, 'Hollanda dönemindeki bir Van Gogh açık hava resmi için bir dünya rekoru' ifadelerini kullandı. Müzayede evi, Van Gogh'un eserinin 20 yıldan fazla bir süredir yapılan ilk açık arttırma olduğunu aktardı. Artcurial Çağdaş Sanat Direktörü Bruno Jaubert, “Sanatçının iş hayatındaki önemli bir çalışma ve bir dönüm noktası olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı. Jaubert, Hollanda'nın Lahey şehri yakınlarındaki kırsal bölgede o dönemlerde Van Gogh'un yapmış olduğu tek manzara resmi olduğunu söyledi.

Kaynak : İHA

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