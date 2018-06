Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde okul yönetimi, veli, öğretmen ve öğrenci işbirliğiyle kütüphane, hobi bahçeleri, hayvan barınakları, ok poligonu, tenis kortu, basketbol ve voleybol sahaları, bilardo ve spor salonu ile seyir terası gibi sosyal donatı alanları oluşturulan Şehit Kemal Ay Anadolu Lisesi, öğrencilerin, eğitim dışında zaman geçirdiği etkinlik merkezi haline geldi.



Sosyal etkinlikleri sınırlı, 8 bin nüfuslu küçük bir ilçe olması nedeniyle eğlenebilecekleri fazla alternatif bulamayan öğrenciler, okul çıkışı evlerine gittikten bir süre sonra yeniden okullarına dönerek, sportif ve kültürel faaliyetlerde bulunuyorlar.



Devlet desteğinin yanında okul müdürü İsmail Altınışık, öğretmen ve velilerin çabalarıyla güzelleştirilen ve adeta tatil köyünü andıran görüntüsüyle dikkati çeken okul sayesinde yüzlerce öğrenci, kötü alışkanlıklardan uzak eğitim yuvasında geleceğin sağlam temellerini atıyor.



Ok atan, modern kortlarında tenis oynayan, hayvan besleyen, hobi bahçelerinde çiçek yetiştiren, basketbol, voleybol, satranç oynayan öğrenciler, kameriyede sohbet ederek, şömine başında zaman geçirebiliyor.



Okul müdürü İsmail Altınışık, AA muhabirine, 2007'den bu yana Gölpazarı'nda görev yaptığını ve 4 yıl önce Şehit Kemal Ay Anadolu Lisesine müdür olarak atandığını söyledi.



İlçede sosyal ve kültürel anlamda gençlerin etkinlik yapacak alanları olmadığını 4 yıl önce keşfettiklerini kaydeden Altınışık, "Bu bize aslında ilham kaynağı oldu. Devletimiz, çevremizdeki arkadaşlarımız ve ailelerimiz destek oldu ve okulu bu hale getirdik. Sevgi paylaşıldıkça çoğalır ve güzelleşir. El ele verip gençler okullarına severek gelsin, eğitimi yaşayarak öğrensinler istedik." dedi.



- "Bütün öğretmenlere birer sınıf verdik"



Öğrencilerde daha önce okuma kültürünün fazla olmadığına değinen Altınışık, şöyle konuştu:



"Bunu nasıl çözeriz diye düşündük ve güzel bir kütüphane yaptık. Beş kişilik özel bir ekip kurduk öğretmenlerimizden. Herkes hayalindeki bir kütüphaneyi söyledi ve ortaya çok farklı bir kütüphane çıktı. Onun dışında bütün öğretmenlere birer sınıf verdik, her öğretmenimizin kendi sınıfı var. İstedikleri gibi dizayn ettiler. Bunu dizayn ederken öğrencilerimizden farklı fikirler aldılar. 'Bahçede ne yapabiliriz?' sorusu geldi. Sorumluluk duygusunu artırmak için her sınıfa birer hayvan ve hobi bahçesi verdik. Bunların sorumlulukları tamamen çocuklarımızda. Bunun sonunda şunu gördük, öğrencilerime müthiş bir şekilde sorumluluk bilinci aşılandı. Bazen akşam saat 10.00'da arıyorlar, 'Hocam hayvana yem vermiş miydik unuttuk aç kalmasın' gibi şeyler soruyorlar. Bu çok güzel, bizi heveslendirdi. 8 bin nüfuslu ilçede tenis kortu yaparken 'Bize ne gereği var burası Bebek mi?' dediler. Biz de onlara 'öyle düşünmeyin öğrencilerimiz 4 sene sonra antrenörlük belgesini alırlarsa üniversitede özel ders verip kendilerine burs imkanı sağlarlar' dedik."



Altınışık, asıl amaçlarının gençlerin bu bahçeden dışarıya çıkmaması olduğunu dile getirerek, "Satranç kulübü kurduk. Gençler hevesli olunca ok poligonu yaptık. Şu anda öğrencilerimizde müthiş bir duygu var akşam 6'ya kadar buradalar. Hafta sonu 300-350 minik öğrencimiz akıl oyunlarından kütüphaneye, tekvandodan tenis, basketbol, voleybola kadar her sporu yapıyor. Burası tam anlamıyla bir yaşam alanı odu. Çocuklar teneffüs arasında şöminenin karşısında kahvesini içiyor, muhabbet ediyor hem kendilerini özel hissediyorlar hem de başarılarını artırıyorlar. Bunu fiilen gördük. Daha durmayacağız. Birkaç projemiz daha var." diye konuştu.



İçinde sinema, spor salonları, kafeterya gibi alanların olacağı bir kültür alanı daha yapacaklarını aktaran Altınışık, "Akşam 6'dan sonra velileri de buraya toplayacağız. Çocukları spor yaparken plates yapsınlar, film izlesinler, bağlama kursuna girsinler. 124 öğrencimiz var ve her yıl yüzde 87,5 ortalamayla üniversiteye öğrenci gönderiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Okuldan 6 yıl önce mezun olan Sezgin Bayır da "O zamanki haliyle bugünkü okulum arasında çok fark var. Bu çevre düzenlemelerinin hiçbiri yoktu, çıktığımızda bahçeye oturacak bir yer bile olmuyordu. Şimdi ise çocukların kendini geliştirmek adına bir sürü imkanı var. Ben de bir öğretmen adayı olarak bu okulu ve icraatlarını takip ediyorum. Keşke burada öğretmen olabilsem." dedi. Kaynak : AA