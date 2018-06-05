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Taciz iddiasına çekiçli ceza

Kahramanmaraş’ta bir kişi, kızını taciz ettiğini iddia ettiği şahsı dövmesi güvenlik kameralarına an ve an yansıdı.

3. Sayfa / 05 Haziran 2018 Salı 19:30
Taciz iddiasına çekiçli ceza
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Dulkadiroğlu ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde gerçekleşen olayda, kaldırımda yürüyen Kadir L. (46), lokantada yemek yiyen ve kızını telefonda taciz ettiğini öne sürdüğü Tamer Ç. (34) ile karşılaştı. Kadir L., ve Tamer Ç. arasında yaşanan tartışma kısa süre sonra kavgaya döndü. Olayın çevrede duyulmasıyla vatandaşlar iş yerine girip Tamer Ç.'yi linç etmek istedi.

Kızını taciz ettiğini söyleyen adamın, taciz şüphelisinin kafasına çekiçle vurma anı işyeri güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, Kadir L., elindeki tabanca ve çekiçle Tamer Ç.'ye vurduğu görülüyor.

KSÜ Tıp Fakültesi Hastanesine tedavisi süren Tamer Ç.'nin sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekiplerince gözaltına alınan Kadir L.'nin sorgusu sürüyor.


Kaynak : İHA


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