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Soruşturma açılan Fatih Portakal'dan ilk açıklama!

Fatih Portakal'dan soruşturma kararına çok sert tepki!

Güncel / 06 Haziran 2018 Çarşamba 14:41
Soruşturma açılan Fatih Portakal'dan ilk açıklama!

FOX TV'nin Mersin Devlet Hastanesi hakkındaki yalan haberiyle ilgili ‘Devlet organlarını aşağılama', ‘Hakaret' ve ‘İftira' suçları kapsamında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

FOX haber sunucusu Fatih Portakal'dan konu hakkında ilk açıklama geldi.

YALAN HABERİN ARKASINDA

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Fatih Portakal bunu beklediğini söyleyerek, her haberin olduğu gibi bunun da arkasındayım. Sizlerden çekinip de habercilik yapmayanın gözü kör olsun, dili tutulsun ifadelerini kullandı.

Fatih Portakal hakkında soruşturma açıldı!FOX TV'nin haberi mizansen mi? Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Bakırköy Cumhuriyet BaşsavcılığıMersinDevlet HastanesiFatih Portakal


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