Soruşturma açılan Fatih Portakal'dan ilk açıklama!

FOX TV'nin Mersin Devlet Hastanesi hakkındaki yalan haberiyle ilgili ‘Devlet organlarını aşağılama', ‘Hakaret' ve ‘İftira' suçları kapsamında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.



FOX haber sunucusu Fatih Portakal'dan konu hakkında ilk açıklama geldi.



YALAN HABERİN ARKASINDA



Sosyal medya hesabından açıklama yapan Fatih Portakal bunu beklediğini söyleyerek, her haberin olduğu gibi bunun da arkasındayım. Sizlerden çekinip de habercilik yapmayanın gözü kör olsun, dili tutulsun ifadelerini kullandı.



Hakaret ve iftira davasını @saglikbakanligi açtı. Şaşırmadım, bekliyordum. Çünkü ilk iftira davasını bakan @lutfielvan'a biz açtık. Her haberin olduğu gibi bunun da arkasındayım. Sizlerden çekinip de habercilik yapmayanın gözü kör olsun, dili tutulsun. — fatih portakal (@fatihportakal) 6 Haziran 2018