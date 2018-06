Sevilay Yılman'dan CHP'ye prompter çıkışı

Habertürk yazarı Sevilay Yılman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı prompter üzerinden eleştiren CHP'ye sert tepki gösterdi.



Yılman CHP'ye 'Kusura bakmayın ama prompter olayında benim gözümde düştüğünüz durum mal bulmuş mağribi durumu' dedi.



ERDOĞAN USTA BİR HATİPTİR



Sevilay Yılman, Erdoğan'la sadece Türkiye içinde değil, dışında da birçok yere birlikte seyahat etmiş ve kalabalıklara konuşmalarını prompter olmadan izlemiş biri olarak söylüyorum: Erdoğan hakikaten çok usta bir hatiptir! Değil promptere, eline not tutuşturulmasına bile ihtiyacı yok bu konuda. Yalana dolana gerek yok! Aslında bunu siz de biliyorsunuz ifadelerini kullandı.



Sevilay Yılman'ın yazısındaki o bölüm;



Şimdi de muhalefete prompter vakasıyla ilgili bir şeyler söylemek istiyorum:



Kusura bakmayın ama prompter olayında benim gözümde düştüğünüz durum mal bulmuş mağribi durumu. O gün Diyarbakır'da ne oldu, Cumhurbaşkanı Erdoğan prompter arıza yaptığı için mi yoksa sonradan anlatıldığı gibi bir misafirin korumalar tarafından engellenmesi gözüne takıldığı için mi donakaldı bilmiyorum. İlgilenmiyorum da açıkçası; çünkü her ne olursa olsun bu Erdoğan'ın benim nazarımda belagati en güçlü, en iyi hatiplerden biri olduğu gerçeğini değiştirmez. Diyeceksiniz ki: “Sevilay yandaşlığın tutmuş yine!”



Yandaşlığım falan tutmadı! Son derece objektif ve tarafsız bir gazeteci olarak yazıyorum bu satırları. Onunla sadece Türkiye içinde değil, dışında da birçok yere birlikte seyahat etmiş ve kalabalıklara konuşmalarını prompter olmadan izlemiş biri olarak söylüyorum: Erdoğan hakikaten çok usta bir hatiptir! Değil promptere, eline not tutuşturulmasına bile ihtiyacı yok bu konuda. Yalana dolana gerek yok! Aslında bunu siz de biliyorsunuz.



Neyse... Aslında mevzu edilecek bir konu bile değil ama üzerinde öyle gereksiz bir biçimde tepinmeye devam ediyorsunuz ki vallahi gına geldi. Hiç kusura bakmayın, ama sanki 16 yıldır ülkeyi tek başına yöneten Erdoğan'ın, bugüne kadar yaptığı tüm konuşmaları görünmeyen camdan yapmış gibi algı yaratma çabanız etik de değil, doğru da.



