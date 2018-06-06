'Seni perişan edeceğim Nihat Genç'

Nihat Genç, geçtiğimiz günlerde Muharrem İnce'nin sağ kolu olarak yorumlanan Reşat Şahin Öztürk'ün eşi Ece Sevim Öztürk'ü hedef almıştı. Genç, 'Muharrem İnce bu sızıntılara dikkat etmeli' başlıklı köşe yazısında Ece Sevim Öztürk'ü FETÖ'cülerin avukatlığına savunmakla suçlamıştı.



Nihat Genç'in yazısına melektaşı Fatma Sibel Yüksek'ten tepki geldi. Yüksek, sosyal medya hesabından 'Ece Sevim Öztürk hakkında yazdıkların çok terbiyesizce be Nihat Genç. Yazıda hakaret var, aşağılama var, hedef gösterme var, muhbirlik bile var. Sen son zamanlarda çok terbiyesiz bir adam oldun farkında mısın?' mesajını paylaştı.



Bu tweet ikili arasındaki gerginliğin fitilini ateşledi. Nihat Genç ve Fatma Sibel Yüksek karşılıklı olarak birbirlerine ağır ifadelerle yüklendi.





Aşağıdaki habere konu olan Ece Sevim Öztürk'ün ne işler karıştırdığını pek yakında bütün ülke öğrenecek — Nihat Genç (@nihadagenc) 3 Haziran 2018

Ece Sevim Öztürk hakkında yazdıkların çok terbiyesizce be Nihat Genç. Yazıda hakaret var, aşağılama var, hedef gösterme var, muhbirlik bile var. Sen son zamanlarda çok terbiyesiz bir adam oldun farkında mısın? — Fatma Sibel Yüksek (@fasibel) 5 Haziran 2018

Fetönün bohçacı yazarlarını açığa çıkardık kudurmuşa döndüler ibreti alem izleyin Fetö'nün sümüğü kimleri kimlere yapıştırmış — Nihat Genç (@nihadagenc) 6 Haziran 2018