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'Seni perişan edeceğim Nihat Genç'

Fatma Sibel Yüksek'ten meslektaşı Nihat Genç'e rest: Bu sorulara delikanlı gibi cevap ver; çünkü seni perişan edeceğim!

Güncel / 06 Haziran 2018 Çarşamba 15:20
'Seni perişan edeceğim Nihat Genç'

Nihat Genç, geçtiğimiz günlerde Muharrem İnce'nin sağ kolu olarak yorumlanan Reşat Şahin Öztürk'ün eşi Ece Sevim Öztürk'ü hedef almıştı. Genç, 'Muharrem İnce bu sızıntılara dikkat etmeli' başlıklı köşe yazısında Ece Sevim Öztürk'ü FETÖ'cülerin avukatlığına savunmakla suçlamıştı.

Nihat Genç'in yazısına melektaşı Fatma Sibel Yüksek'ten tepki geldi. Yüksek, sosyal medya hesabından 'Ece Sevim Öztürk hakkında yazdıkların çok terbiyesizce be Nihat Genç. Yazıda hakaret var, aşağılama var, hedef gösterme var, muhbirlik bile var. Sen son zamanlarda çok terbiyesiz bir adam oldun farkında mısın?' mesajını paylaştı.
 
Bu tweet ikili arasındaki gerginliğin fitilini ateşledi. Nihat Genç ve Fatma Sibel Yüksek karşılıklı olarak birbirlerine ağır ifadelerle yüklendi.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Sosyal MedyaNihat GençKöşe YazarıMuharrem İnce


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