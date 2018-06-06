Selin Sayek Böke skandal sözler

Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir 2. bölge 2. sıradan milletvekili adayı gösterdiği Selin Sayek Böke seçmeni aşağılayıcı sözler sarf etti.



Ayşenur Arslan'ın sunduğu programa katılan Böke, seçmenin ülke meselelerinden anlamadığını söyledi.



'ESAMESİ OKUNMUYOR'



Vatandaşla dalga geçen bir uslüp sergileyen Böke 'Türkiye en çok ne konuşur. Türkiye'de vatandaş futbol konuşur. Türkiye'de yol konuşur, köprü konuşur. Gençler marka konuşur. Bunların hiçbirinde Türkiye'nin esamesi okunmuyor.' diye konuştu.