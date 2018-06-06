USD (Alış - Satış) : 4,50 - 4,51 EURO (Alış - Satış) : 5,30 - 5,31

Selin Sayek Böke skandal sözler

CHP milletvekili adayı Selin Sayek Böke seçmeni aşağıladı.

Televizyon / 06 Haziran 2018 Çarşamba 15:16
Selin Sayek Böke skandal sözler
Video için tıklayın

Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir 2. bölge 2. sıradan milletvekili adayı gösterdiği Selin Sayek Böke seçmeni aşağılayıcı sözler sarf etti.

Ayşenur Arslan'ın sunduğu programa katılan Böke, seçmenin ülke meselelerinden anlamadığını söyledi.

'ESAMESİ OKUNMUYOR'

Vatandaşla dalga geçen bir uslüp sergileyen Böke 'Türkiye en çok ne konuşur. Türkiye'de vatandaş futbol konuşur. Türkiye'de yol konuşur, köprü konuşur. Gençler marka konuşur. Bunların hiçbirinde Türkiye'nin esamesi okunmuyor.' diye konuştu.


Selin Sayek Böke vatandaşı aşağıladı
Kaynak : Beyaz Gazete Özel

MilletvekiliCumhuriyet Halk PartisiChpSelin Sayek Böke


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

NASIL İYİ SEÇMEN OLURUZ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ERDOĞAN PENSİLVANYA’YA GİTTİ Mİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı