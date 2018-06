İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Avrupa turunun üçüncü ayağında İngiltere'de ülkenin Başbakanı Theresa May ile bir araya geldi. May, Netanyahu'ya Gazze'de Filistinlilerin öldürülmesinden dolayı duyduğu endişeye ifade ederek durumun gittikçe kötüleştiğini söyledi.



İngiltere'nin İsrail'in kendini savunma hakkını tanıdığını söyleyen May, Gazze'deki durumun hafifletilmesinin ve iki devletli çözüm için müzakerelerin yeniden başlatılmasının önemli olduğunu söyledi.



İsrail Başbakanı Netanyahu ise, şiddetin en büyük sorumlusunun Hamas olduğunu öne sürdü. Hamas'ın asıl amacının İsrail'i yok etmek olduğunu söyleyen Netanyahu, gösterilerin barışçıl olmadığını iddia etti. Netanyahu, ölümleri azaltmak ve İsrail'i korumak için her şeyi yaptıklarını söyledi.



Netanyahu Avrupa turundan eli boş döndü



İngiltere, Fransa ve Almanya'yı Kudüs ve İran'la imzalanan nükleer anlaşma konusunda Avrupa turuna çıkan Netanyahu, burada da umduğunu bulamadı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'de nükleer anlaşma konusunda istediği desteği alamayan Netanyahu, Theresa May'in Gazze tepkisiyle 3. kez yanılgıya uğradı. Kaynak : İHA