Muharrem İnce'ye Zafer Arapkirli'den tepki

Cumhurbaşkanı olduğu takdirde 'kaşar' gazetecilerle televizyona çıkmayacağını söyleyen CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, 'Ben o kaşar gazetecilerle konuşmayacağım bile. Televizyonlarda Boğaziçi'nde, ODTÜ'de okuyan çocuklarla tartışacağım. Televizyona atanamamış gariban ailelerin öğretmen çocuklarıyla çıkacağım' demişti.



Muharrem İnce'nin 'Kaşar gazeteci' ifadesine muhalif kimliği ile tanınan Zafer Arapkirli'den tepki geldi. Sosyal medya hesabından 'HAYIR MUHARREM BEY!..' başlıklı bir açıklama paylaşam Arapkirli, 'Seçmece yapmayın. Doğruyu yapın ve sorulara cevap verin. Siyasetçinin görevi bu..' ifadelerini kullandı.



Arapkirli şöyle yazdı:



TRT'ye de çıkın. Oradaki 10 dakikalık halka hitap hakkını da kullanın.. Ne demek 'Alın başınıza çalın kullanmayacağım..' ? Bu ülkede sadece TRT izleyebilen insanlar da var. Herkes Digitürk sahibi değil. Yapmayın. ​Elektrik faturasından ödediği verginin karşılığını almak istiyor. Sizi de duymak istiyor o insanlar da. Hem, demokratik - yasal hakkınızdan neden feragat ediyorsunuz?



Yapmayın Muharrem Bey.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel