Muhalefet UBER meselesine neden girmiyor?

İstanbul'da taksi şoförleri ile UBER sürücüleri arasındaki gerginlik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son açıklamasıyla farklılık kazanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bir de bu UBER muber diye bir şey çıkmış. O iş bitti. Artık böyle bir şey yok' dedi.



UBER sahiplerini düşündüren açıklama ardından Habertürk yazarlarından Oray Eğin'den dikkat çeken bir köşe yazısı geldi. 'UBER bir yere gitmez' başlıklı bir köşe yazısı kaleme alan Eğin, ' Artık bir ulaşım gerçeği olmasına rağmen hâlâ yasaklamaya çalışarak vakit kaybediyoruz. Hepimiz biliyoruz ki sonunda kısa sürede alıştığımız bu rahatlık kalıcı olacak.' ifadelerini kullandı.



Öte yandan Eğin, taksicilerin bir oy deposu olarak görülebileceğine işaret ederek muhalefetin bu yüzden oy kaybetmemek için UBER meselesine girmediğini yazdı.



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Kaynak : Beyaz Gazete Özel