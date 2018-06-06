Yaşar Üniversitesi Kariyer ve Mezunlar Merkezi Müdürlüğü ile Sağlık Kültür Spor Müdürlüğü tarafından organize edilen “Minik Üniversiteliler Günü” etkinliğinde, Kavaklıdere Saliha Hüseyin Özyavuz Ortaokulundan öğretmenleri tarafından seçilen 19 öğrenci, bir günlüğüne üniversiteli oldu. Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampusunda, akademisyenler, eğitmenler ve gönüllü abla-ağabeyleri ile bir araya gelen 5 ve 6. sınıf öğrencileri, mutlu, dolu dolu bir gün geçirdi. Öğretmenleri Cihan Düzgün ile birlikte kampusu gezen ve okul hakkında bilgi alan öğrenciler, daha sonra Kariyer ve Mezunlar Merkezi Müdürü Dr. Senem Yılmaz'dan takım çalışması eğitimi aldı.



Üniversiteli abla ve ağabeyleriyle birlikte öğle yemeği yiyen minik öğrenciler, Dr. Öğr. Üyesi İsmail Okay yürütücülüğünde, üç boyutlu karakter tasarlama ve hamurla karakter yapma atölyesinde keyifli anlar geçirip yeni şeyler öğrenme fırsatı da buldu. Minik öğrencilere spor salonunda Yaşar Üniversitesi basketbol takımı oyuncuları Gökhan Eğlenoğlu ve Kaan Aksoy tarafından basketbol eğitimi de verildi.



Kariyer ve Mezunlar Merkezi Müdürü Dr. Senem Yılmaz, amaçlarının, minik öğrencilerin üniversite ortamını görüp abla ve ağabeylerini rol model olarak alarak onları okumaya, hayatın ilerleyen dönemlerinde hedeflerinin olmasına teşvik etmek olduğunu belirtti.



Kaynak : İHA