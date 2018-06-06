Meral Akşener çözüm süreci için sinyal verdi

Seçimde Kürt oylarına değinen Akşener, 'Herkes Kürtler hakkında sahibiymiş gibi konuşuyor. Ben kimse hakkında konuşamam.” derken yeni bir çözüm süreci başlatacağının sinyalini verdi.



PORTAKAL ISRARLA ÇÖZÜM SÜRECİNİ SORDU



Akşener Fatih Portakal'ın ‘ Bir çözüm süreci başlatır mısınız? Cesaretli misiniz? sorusunu geçiştirirken Portakal sorusunu yeniden hatırlatarak “Benim soruma net cevap vermediniz? Cesaretiniz var mı?” sorusunu yeniden tekrarladı.



AKŞENER SİNYALİ VERDİ: CİDDİYE ALIYORUM



Akşener ise bunun üzerine “O soruya net cevap veremem. Cesaretim var. Bende ki cesareti bilseniz.. Ölçülerimi ben bile bilmiyorum. Oy kaygım olmuş olsa bu şekilde konuşmam sektiririm bu soruyu başka bir konuya geçerim. Bunu ciddiye alıyorum.” diye yanıt verdi.



DEMİRTAŞ AÇIKLAMASI



Ben Selahattin Demirtaş'la ilgili olarak, bana sorulan bir soruya tüm açıklığıyla cevap verdim. O da şu; Demirtaş şu an sanık, tutuklu değil. Cumhurbaşkanı adaylığı YSK tarafından kabul edilmiş. Biz YSK için belge hazırlarken iyi hal kağıdı da aldık ve onaylandı. İkincisi tutuklu yargılanmak neyle olur, delil karartmak ve kaçma ihtimaliyle olur. Şimdi cumhurbaşkanı adayı olmuş bir şahıs kaçma durumu olmayacağına göre burada hakimlerin inisiyatif kullanması gerekir. Bunu söyledim. Bir de eşit bir şekilde yarışmak için bunun olması gerekir. Mesela ben seçildim. Demirtaş da yargılanmaları bitti beraat etti. Ben Türkiye'de bu seçimi nasıl anlatırım. Bir de işin Türkiye durumu var. Onun için kurallardan, hukukun üstünlüğünden, adaletin tecellisinden vazgeçmememiz gerekiyor. O siyasetçiyi beğenir veya beğenmezsiniz. Şu anda muhalefet adayları da kendi içerisinde rakip o başka bir şey. Ama yarış konusunda adayların eşit bir şekilde yarışması gerektiğini söylüyorum.



KÜRT OYLARI



28 Şubat Sürecinde bir tek benim bakanlığını yaptığım İçişleri Bakanlığı bürokratları brifingi alkışlamadı. Çünkü gideni görevden alacağımı söyledim. Faili meçhullerle alakalı bir komisyon kuruldu. Bir tek ben çağrılmadım. O komisyondakiler şimdi Erdoğan'la beraber çalışıyor. Erdoğan'ın karşısında bir kişi kaldı. Kürtler Erdoğan'a oy verir mi? Herkes Kürtler hakkında sahibiymiş gibi konuşuyor. Ben kimse hakkında konuşamam Alevi'nin hakkını da Sunni'nin hakkında da.



KÜRT BAŞKAN YARDIMCISI



‘Meral Akşener ikinci tura kalırsa Kürtler oy vermez' deniyor. Ben bunu kabul etmiyorum. Demirtaş'ın özgür propaganda yapması lazım dedim diye, beni ‘PKK sevici' ilan ettiler. Düşünün nasıl bir mücadele veriyorum. Ben başkan olursam niye Kürt başkan yardımcısı olmasın?





Kaynak : Beyaz Gazete Özel