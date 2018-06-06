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Kızını taciz eden adamı öldüren adam, Cumhurbaşkanına seslendi

Kahramanmaraş’ta kızını taciz ettiğini ileri sürdüğü adamı çekiçle başına vurup tabancayla ateş ederek öldüren cinayet zanlısı, Cumhurbaşkanı’ndan af istedi.

3. Sayfa / 06 Haziran 2018 Çarşamba 16:41
Kızını taciz eden adamı öldüren adam, Cumhurbaşkanına seslendi
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Öğle saatlerinde Dulkadiroğlu ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Kadir Işık, (46), lokantada yemek yiyen ve kızını telefonda taciz ettiğini öne sürdüğü Tamer Çetin'i (34) çekiçle başına vurarak ve tabancayla kurşunlayarak öldürmüştü.

Olay sonrası gözaltına alınan cinayet zanlısı Kadir Işık, sağlık kontrolü için getirildiği hastanede kendisini görüntüleyen gazetecilere, “Türkiye'de adalet sistemini ben bu olay başıma gelince öğrendim. Sayın Cumhurbaşkanım benim dosyamı incelesin, beni affetsin. Benim elime bu kelepçe takılıyorsa ben bu devlete hakkımı helal etmiyorum. Ben bu olayla ilgili gerekli tüm kurumlara şikayet ettim” dedi.

Kaynak : İHA

Cinayet ZanlısıHelal


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