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Kılıçdaroğlu'ndan skandal açıklama: Demirtaş terörist değil

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'PKK'lılar benim canım' diyen tutuklu Selahattin Demirtaş'ın ‘terörist’ olmadığını söyledi.

Güncel / 06 Haziran 2018 Çarşamba 00:31
Kılıçdaroğlu'ndan skandal açıklama: Demirtaş terörist değil
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CNN Türk’te gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’la ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalar;

SELAHATTİN BEY NİYE HAPİSTE?

Selahattin beyin hapiste olmasını gerektiren ne var? Mahkeme kararı mı var? Hayır. Niye hapiste? Hangi gerekçeyle içeride. Erdoğan ‘terörist’ diyor. Mahkeme kararı olmadan nasıl bir kişi kalkıp da bir kişiye ‘terörist’ der. Akılla bağdaşacak hiçbir şey yok. Hapse atmışsın ortada bir mahkeme kararı yok. Bir terörist Cumhurbaşkanı adayı olur mu? Nasıl oluyor da terörist olarak suçluyorsunuz?
Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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