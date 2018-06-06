Kılıçdaroğlu'dan Veda Hutbesi çağrısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde STK'lar, sanayiciler, iş adamları ve partililer ile buluştu.



'ADALETİ DÜŞÜNEREK SANDIĞA GİDİN'



“Adalete susamış bir aydayız. Ve bizler 24'de sandığa giderken elimizi vicdanımıza koyarak ve adaleti düşünerek sandığa gitmeliyiz” diyen Kılıçdaroğlu, “Adalet konusunda nerede olursa olalım ortak bir payda oluşturmak zorundayız. Eğer siz bilim insanlarını hapse atarsanız demokrasiden ahlaktan söz edemezsiniz. Hepimize düşen bir görev var. 24 Haziran sandığa gideceğiz. Sizden sadece bir şey istiyorum elinizi vicdanınıza koyun ve oyunuzu öyle kullanın.







'ADALETİN TANIMI VEDA HUTBESİ'NDE'



Görevden alıyorsunuz eşini de işten çıkardınız. Adam nereye başvuracak mahkemeye. Kararnamede ne diyor mahkemeye başvuramazsın. Dünyada böyle bir adalet sistemi var mı? 1 milyonun üzerinde mağdur aile var. Bir insan suçlu olabilir ama suç bireyseldir. Eşinin çocuklarının ne günahı var. Lütfen evimize gittiğinizde peygamberimizin Veda Hutbesi'ni okuyun. Suçun suçlunun adaletin tanımı orada vardır. Bu mağduriyetleri yaşatanlar iktidarsa onları oradan indirmekte görevimizdir” dedi.















Kaynak : İHA