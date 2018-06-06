Kandil operasyonunun ayrıntıları

Afrin destanı ardından Mehmetçik, PKK'ya son darbeyi vurmaya hazırlanıyor. Kahraman askerlerimiz teröristlerin ini olan Kandil Dağı'na doğru emin adımlarla ilerliyor.



Olası Kandil operasyonun ayrıntıları ise Türkiye Gazetesi yazarı Batuhan Yaşar'ın köşesinde yer buldu. 'Bir tümen askerle Irak'ın kuzeyindeyiz...' başlıklı bir köşe yazısı kaleme alan Yaşar, operasyonun şifrelerini verdi.



“PKK'yı ve Kandil'i bir 30 yıl daha sırtımızda taşıyamayız..” kararının uygulanmaya başladığını yazan Yaşar, PKK'nın “Durdur bu operasyonu yoksa Suriye'de DEAŞ'la savaşmayız..” mesajı ardından ABD'nin Bağdat'a “Türkiye'yi kınayın.. Harekâtın sonlandırılması için baskı yapın..” mesajını gönderdiğini aktardı.



15 Temmuz sonrası “Terörü kaynağında yok etmek.” kararının alındığını savunan Yaşar, 'Daha ortada erken seçim bile yokken sınır ötesi harekâta başlanmıştı. Erken seçim kararı öncesi planlanan askerî harekât tüm hızıyla devam ediyor. Yani konunun seçimle hiç alakası yok.' diye ekledi.



Öte yandan operasyonla ilgili detaylara da yer veren Yaşar şunları yazdı:



İSTİHBARAT DESTEĞİ VAR MI?



Türkiye sınır ötesi harekâtını kendi öz kaynakları ile gerçekleştiriyor..

-Herhangi bir ülkeden istihbarat desteği almıyor..

-Tamamen kendi teknik kapasitesini kullanıyor..

-İHA, SİHA, ATAK ve F-16'lar çok etkin kullanılıyor..



YER-GÖK MAYIN



Türkiye'nin Kandil'e geleceğini anlayan PKK, Dağlıca-Kandil hattını mayınlamış..

Arazi mayınlarla dolu..

Envai çeşidi var..

Öyle ilerlemek kolay değil..

Mayın temizleme araçları, iş makineleri çalışıyor.



ÖZAL'IN HAYALİYDİ: GEÇİCİ ÜS BÖLGELERİ KURULDU



Bir tümen askerle kara harekâtını gerçekleştiriyoruz..

Hakurk'a kadar ulaşıldı..

Rahmetli Özal çok yapmak istemiş ama asker direnmişti..

Necip Torumtay istifa etmişti..

Tam 25 yıl sonra Özal'ın hayali gerçekleştirildi..

Irak'ın kuzeyinde “Geçici üs bölgeleri” kuruldu..

Sayılarını ve lokasyonlarını yazamıyoruz..

“İleri karakollar” da denebilir..

Sınırlarımız artık çok daha güvenli..



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Kaynak : Beyaz Gazete Özel