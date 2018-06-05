İşte Koç-FETÖ gerçeği!

Fenerbahçe'de başkan seçilen Ali Koç hakkında, Aziz Yıldırım'ın sözlerinin ardından 'FETÖ'cü' tartışmaları başlamıştı.



Bu tartışmaların ardından Akşam yazarı Murat Kelkitlioğlu köşesinde Koç Holding'e FETÖ'cüler tarafından nasıl kumpas kurulduğunu yazdı.



Kelkitlioğlu, o dönemde FETÖ'cüler tarafından başlatılan soruşturmada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ilk gelen dosyanın Koç Ailesi'ne ait olduğunu ifade etti.



KANALTÜRK ERGENEKON'CULAR TARAFINDAN KURULDU



Kanaltürk'e verilen BEKO reklamı üzerinden Koç ailesinini Ergenekon davasına çekildiğini belirten Kelkitlioğlu 'Ergenekon operasyonları sırasında Zekeriya Öz, Tuncay Özkan'ın sahibi olduğu dönemde Kanaltürk ile Beko arasındaki reklam ilişkisinden yola çıkarak Koç Ailesi'ni Ergenekon'a bağlamaya çalışmış... Hatta bu konuda SPK'dan rapor talep etmiş. SPK 2012'de hazırladığı raporda, “BEKO tarafından Kanaltürk'e toplamda 19 milyon 374 bin TL ödemede bulunulduğu, incelemelerde Koç Holding ile Kanaltürk arasında örtülü kazanç aktarımına ilişkin herhangi bir tespit bulunamadığı, bu nedenle işlem yapılmasına gerek olmadığı”na karar vermiş. Zekeriya Öz'ün ardından dosyayı devralan 25 Aralık kumpasının mimarı Muammer Akkaş emniyete bir yazı yazarak dosyayla ilgili delil oluşturulmasını istemiş.



İstanbul Organize Şube Müdürlüğü'nde, hazırlanan rapor dönemin şube müdürü tutuklu Nazmi Ardıç'ın onanıyla savcılığa ulaştırılmış. Ardıç'ın yine FETÖ'den hakkında işlem yapılan Adem Atik isimli komiser yardımcısına hazırlattığı o raporda, Kanaltürk'ün Ergenekon terör örgütünün hedefleri doğrultusunda kurulduğu ve Beko Ticaret A.Ş. tarafından kanala 2 milyon 175 bin TL lik reklam avans ücreti verildiği, bu ücretin hiçbir kanala verilmediği belirtilmiş.' diye yazdı.



Yazının tamamı için tıklayınız Kaynak : Beyaz Gazete Özel