Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyine yapılan hava harekatında 16 hedef imha edildi, silahlı 6 terörist etkisiz hale getirildi.



Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Hakurk, Gara, Metina, Zap, Kandil ve Avaşin Basyan bölgelerine dün hava harekatı düzenlendi.



Teröristlere ait 16 hedefin imha edildiği harekatta, bölücü terör örgütü mensubu silahlı 6 terörist etkisiz hale getirildi. Kaynak : AA