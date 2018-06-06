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İnce’nin afişini asanlar genç kızın saçlarını yoldu

Ankara’da otobüs durağında İnce’nin afiş asan dört kişi durakta bekleyen ve Erdoğan’ı öven öğrenciye saldırıp saçlarını kopardı!

Güncel / 06 Haziran 2018 Çarşamba 02:01
İnce’nin afişini asanlar genç kızın saçlarını yoldu

Her fırsatta ‘hoşgörü ve özgürlükten bahseden CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce taraftarları nasıl bir zihniyette olduklarını Ankara'da gösterdi! Ankara Keçiören Mahallesi Yeşilırmak Caddesi üzerinde kardeşiyle otobüs bekleyen üniversite öğrencisi 20 yaşındaki M.S, bu sırada başka bir kadınla sohbet etmeye başladı.

BARBARLAR!

Kendi aralarında Cumhurbaşkanlığı seçimi için konuşan ve Erdoğan'ın 1. turda seçileceğini söyleyen M.S.'ye İnce'nin afişlerini yapıştıran Nazife Cansu Delibaş ve Zafer Nigar, bir anda saldırıda bulundu. Genç kıza ve Cumhurbaşkanına hakaretler yağdıran barbarlar, vahşi bir şekilde M.S.'nin saçından tutup çekerek darp etti. Genç kızın saçları kökünden koptu. Saldırganların elinden çevredekilerin yardımıyla kurtulan M.S. polise gidip şikayetçi oldu.



‘SİZE DAHA NELER NELER YAPACAĞIZ!'

Babası emniyet müdürü olan M.S. böyle bir şeyin başına geldiği için şoka girdi. Üniversite 3. sınıf öğrencisi M.S. yaşadığı dehşeti AKŞAM'a anlattı: Cumhurbaşkanımıza yönelik ağza alınmayacak hakaretlerde bulundular. Ben de onlara ‘Cumhurbaşkanı olan bir kişiye yönelik böylesi hakarette bulunmaya hakları olmadığını hiç kimseye karşı hakaret etme haklarının olmadığını söyledim. Nazife Cansu Delibaş adlı kadın ‘Hala Tayyip'i savunuyorsunuz' diyerek bana saldırdı ve saçlarımı çekmeye başladı. Kendimi korumaya çalıştım ancak bu sırada kadın saçlarımın büyük bir bölümünü koparttı.

Bu sırada da ‘O.. çocukları size daha neler yapacağız. Senin kafandaki tüm saçları tek tek yolacağım o…' diye bağırdı. Yere attığı saçlarımı gösterip bana hakarete devam etti ve ‘Sana daha neler yapacağım,' dedi. Bu sırada Zafer Nigar isimli şahıs da bana ‘Sen ne karışıyorsun o… seni ilgilendirmez' dedi ve Nazife Cansu Delibaş'ın alarak götürdü. Kaynak : Akşam

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