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İnce-Akşener arasında gerilim

Mehmet Acet, cumhurbaşkanı adaylarından Meral Akşener ve Muharrem İnce arasında oy gerilimi yaşandığını yazdı.

Siyaset / 06 Haziran 2018 Çarşamba 09:34
İnce-Akşener arasında gerilim

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, 24 Haziran seçimleri yaklaşırken Millet İttifakı'nda gerilimin arttığını yazdı.

PARLAMENTERS İSTEM KAVGASI

CHP'nin adayı Muharrem İnce'nin parlementer sistemle ilgili geri dönüşü 2 yıla yayacağız söyleminin, İYİ Parti'nin adayı Meral Akşener tarafından tepkiyle karşılandığı ifade edildi.

AKŞENER'İN OYUNU BOZULDU

Gerilimin bir başka nedeninin ise Muharrem İnce'nin aday gösterilmesiyle Meral Akşener'e kayacak olan CHP oylarının tekrar geri dönmesi.

Bu oy kapma meselesini köşesinde anlatan Mehmet Acet şu şekilde yazdı;

Sanki Akşener cephesinde İnce'nin aday olarak çıkmasıyla daha başka bir oyun planı bozulmuş gibi oldu.

Şöyle ki:

Akşener, İnce aday olmadan önce CHP tabanında ciddi bir sempati halesi oluşturmuştu.

Anketlerde, yaklaşık yüzde 5'lik bir seçmen kitlesinin CHP'nin güvenli limanından ayrılıp, İyi Parti'ye yöneldiği görülüyordu.

Özellikle ulusalcı CHP'liler Akşener'i “İşte özlenen aday” coşkusuyla karşılamaya başlamıştı.

Ancak, İnce'nin aday olmasıyla bu oylar eski adresine geri yönelmeye başladı.

Çünkü bu iki isim de aynı tip söylemlerle, ancak aynı havuzdaki bir seçmen kitlesine hitap ediyordu.

Kabaca yüzde 35'lik bir kitleden söz ediyorum.

Yani, İnce ve Akşener, bu yüzde 35 içinden alabilecekleri kadar oy alıp ikinci olma hesapları yapıyordu.

Bu mantık üzerinden gittiğimizde İnce ve Akşener'in aslında birbirleriyle yarıştıkları gibi bir sonuca ulaşıyoruz.

Soru şu:

Seçimlere 17 gün kala, bu gerilim ne kadar taşınabilir?

Tam da millet nihai kararını vermek üzereyken çanak çömlek patlarsa, o zaman sahi ne olur sizce?

Yazının tamamı için tıklayınız Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Meral AkşenerYeni ŞafakMuharrem İnceMehmet Acet


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