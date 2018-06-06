Esra Erol'da şoke eden gelişme

4 aydır kayıp olan 21 yaşındaki Betül Güler'in, pek suçu bulunan ve cezaevinde de yattığı öğrenilen 41 yaşında ve evli olan Yılmaz adlı kişiye kaçtığı ortaya çıktı.



Geçtiğimiz günlerde ailesiyle Esra Erol'la programında 4 ay sonra ilk kez karşı karşıya gelen genç kızın açıklamaları Esra Erol'u çileden çıkartmıştı.



Dünkü programda ise, Güler'den gelen haber başta ailesi olmak üzere stüdyodakileri şoke etti.



Esra Erol,Betül Güler'den gelen mesajı canlı yayında okudu. Yılmaz'ın Kırıkkale merkez polis karakoluna tesli olduğunu söyleyen Esra Erol, 'Kızın Yılmaz Özer hapisten çıkana kadar kayıvalidesinin yanında kalacağını söyledi' dedi.



Bunun üzerine aile şoka girdi, Güler'in annesi 'Aferin' diyerek alkışlayarak tepkisini gösterdi ve 'Kızımı sokağa bırakırım yine onlarda bırakmam' şeklinde konuştu.



O sözler Esra Erol'u çilden çıkarttı Kaynak : Beyaz Gazete Özel