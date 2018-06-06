Eren Erdem'den Demirtaş'a destek

24 Haziran seçimlerinde yeniden aday gösterilmeyen Eren Erdem, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'a destek verdi.



Erdem, Kobani olaylarının çağrısını yapan ve 54 vatandaşın ölümüne neden olan Demirtaş'ın tutuklu olmasını eleştiriken, devleti suçlayıp 'demokrasi' dedi.



DESTEK TWEETİ



Her mitinginde terör örgütü PKK'ya destek veren Demirtaş'ın, sosyal medyada miting yapmasını demokrasiye bağlayan Erdem 'Öyle bir rejimde yaşıyoruz ki; Cezaevinden miting konuşması yapan Cumhurbaşkanı adayından tutun, iftiralarla linç edilen bizler, gazeteciler, demokratlar... Bu kirli, kötülük dolu, bozuk düzen değişene kadar mücadele etmek boynumuzun borcudur. Demokrasi gelecek, gelecek demokrasi' tweetini attı.







Kaynak : Beyaz Gazete Özel