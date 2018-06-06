USD (Alış - Satış) : 4,50 - 4,51 EURO (Alış - Satış) : 5,30 - 5,31

Eren Erdem'den Demirtaş'a destek

Terör örgütü üyeliğinden tutuklu Selahattin Demirtaş'a, CHP'den aday gösterilmeyen Eren Erdem'den destek geldi.

Güncel / 06 Haziran 2018 Çarşamba 11:39
Eren Erdem'den Demirtaş'a destek

24 Haziran seçimlerinde yeniden aday gösterilmeyen Eren Erdem, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'a destek verdi.

Erdem, Kobani olaylarının çağrısını yapan ve 54 vatandaşın ölümüne neden olan Demirtaş'ın tutuklu olmasını eleştiriken, devleti suçlayıp 'demokrasi' dedi.

DESTEK TWEETİ

Her mitinginde terör örgütü PKK'ya destek veren Demirtaş'ın, sosyal medyada miting yapmasını demokrasiye bağlayan Erdem 'Öyle bir rejimde yaşıyoruz ki; Cezaevinden miting konuşması yapan Cumhurbaşkanı adayından tutun, iftiralarla linç edilen bizler, gazeteciler, demokratlar... Bu kirli, kötülük dolu, bozuk düzen değişene kadar mücadele etmek boynumuzun borcudur. Demokrasi gelecek, gelecek demokrasi' tweetini attı.



Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Sosyal MedyaSelahattin DemirtaşTerör ÖrgütüEren ErdemCumhurbaşkanı Adayı


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

NASIL İYİ SEÇMEN OLURUZ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ERDOĞAN PENSİLVANYA’YA GİTTİ Mİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı