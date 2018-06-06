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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye dünya çapında bir efsanedir

Bir sivil toplum örgütünün iftar programına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Güncel / 06 Haziran 2018 Çarşamba 22:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye dünya çapında bir efsanedir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Halen sınırlarımız içerisinde, Kuzey Irak'ta terör örgütlerine karşı operasyon yürüten tüm askerlerimize, El Bab'tan Afrin'e kadar güvenlik sağlayan askerlerimize, istihbaratçılarımıza başarılar diliyorum. Allah bu büyük mücadeleyi yürüten tüm kahramanlarımızı korusun diyorum. Şehitlerimizin emanetine, gazilerimizin fedakarlıklarına layık olmak için yaptığımız hizmetlerin en yakın şahidi sizlersiniz.

Şehitlerimizin emaneti olan yakınlarına, gazilerimize millet ve devlet olarak sahip çıkıyoruz. Bir insanın canını ortaya koyarak yürüttüğü mücadelenin karşılığını verebilmemiz mümkün değildir. Biz sadece bu fani dünyada gaziler şehit yakınlarımız madur olmadın diye gayret gösteriyoruz. Eksikler, aksaklıklar elbette olabilir, kmi terbiyesizler elbet çıkabilir, bunlar çözülür. Dünyanın 34 farklı ülkesinde 78 şehitliği olan bir milletiz.

Biz dedelerimizden ve onların dedelerinden Balkan Savaı'nda onların kahramanlık hikayelerini dinlerdik. Sonra Kore'nin hikayelerini bizzat yaşayanlardan dinlemeye başladık. Sonra 15 Temmuz hepimizin yaşadığı bir kahramanlık hikayesiydi. Eğer hedeflerimizin peşinden gideceksek gelecekte de şehitlik ve gazilik hikayeleri anlatılmaya devam edecektir. Biz tek devlet, tek millet, tek bayrak, tek vatan diyerek bu konudaki kararlılığımızı her fırsatta ifade ediyoruz.

Oda yönetiminde 15 Temmuz gazileirmizden isimlerin olmasından da mutlu oluyorum. Savunma sanayii başta olmak üzere yüksek teknoloji alanında yapılan atılımın Ankara'yı çok başka yere taşıdığına inanıyorum.

Biz sadece güçlü meclis, güçlü Türkiye demiyoruz aynı zamanda güçlü ekonomi diyoruz. Türkiye ortaya koyduğu ekonomi modeli ile dünya çapında bir efsanedir. Yıllık 5.7 büyüme ile dünya ortalamasının üzerinde bir gelişme gerçekleştirdi. Son 10 yılda 8 milyona yakın istihdam ile Avrupa ülkelerinin tamamından daha fazla iş imkanı açmıştır. Kurlar üzerinden oynanan oyunalarla ekonomimiz sabote ediliyor. Macro rakamlar açısından bakılınca Türkiye bırakın gelişmekte olan ülkeleri gelişmiş olan ülkelerden de çok ileri bir fotoğraftadır. Turizimle vurmayı hedeflediler. Bu yıl 40 milyon turisti ağırlayacağız.

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